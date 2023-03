Buscan a Marina Guadalupe Hernández en Juárez

Tomada de internet Tomada de internet

Ciudad Juárez.- Piden apoyo para localizar a Marina Guadalupe Hernández, quien fue vista por última vez el 3 de marzo.

A través de las redes sociales, familiares de la joven han pedido que cualquier información sea compartida al número 656495-8928.

“Dios les bendiga a todos, quiero pedirles de su ayuda, ya que desde el día 3 de marzo no sé nada de mi hija, ya la he estado buscando y nadie me da razón de ella”, expresó la madre en las redes sociales.