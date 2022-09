Buscan con mujeres cubrir falta de traileros

Cortesía

Ciudad Juárez.— Ante la elevada escasez de choferes que tiene detenidos miles de camiones en los patios de las empresas, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) va por la incursión de mujeres en este oficio.

El vicepresidente de la región norte de la Canacar, Manuel Sotelo Suárez, dijo que la frontera enfrenta más de mil plazas vacías derivado de la fuga de traileros que se van a trabajar a Estados Unidos ante mejores salarios.

Los datos de la cámara reflejan, agregó, que a nivel nacional faltan arriba de 54 mil operadores de tractocamiones de carga pesada.

Actualmente en Ciudad Juárez hay un registro de entre 100 y 200 féminas traileras, informó.

“Hay muchas mujeres y no hay mujeres traileras”, expresó el líder de los transportistas. “Estamos batallando con los operadores, y está estigmatizado que nada más un hombre puede ser operador y no es cierto, no puede ser, también las mujeres”, afirmó.

De acuerdo con Sotelo, en Juárez, un trailero que trabaja llevando y trayendo mercancías para el sector maquilador en ambos lados de la frontera gana en promedio entre cinco y 10 mil pesos por semana.

Pero las empresas en Estados Unidos ofrecen hasta mil dólares, que son arriba de 20 mil pesos, por el mismo período de trabajo.

Es así que empezó el éxodo de estos trabajadores al volante hacia el país vecino, indicó.

De acuerdo con el vicepresidente de la Canacar, el oficio de trailero es un trabajo muy pesado, “donde se necesita fuerza”.

“Por ejemplo en las calles de Ciudad Juárez es complicado y arriesgado circular en tráiler; ahora en un tráiler con una caja de 50 toneladas es más”, explicó.

“Se necesita ganchar, desenganchar, quitar una llanta”, dijo, pero descartó que sea un trabajo sólo para hombres. “Y no diría que las mujeres son más responsables que los hombres, porque no es cuestión de género”, señaló.

Afirmó que en el futuro “va a ser algo más normal” que haya mujeres trabajando a bordo del autotransporte de carga.