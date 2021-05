Buscan destrabar cambio de identidad de género

Omar Morales / El Diario de Juárez / Paloma de los Ángeles Villegas

Ciudad Juárez— Combatir la discriminación de la que siguen siendo víctimas hombres y mujeres transgénero desde el Congreso, desde donde piensa legislar para destrabar los trámites de cambio de identidad de género, es una de las propuestas con las que llega Paloma de los Ángeles Villegas, candidata a diputada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) al distrito local 09.

Ángeles Villegas es una de las tres mujeres trans que en todo el estado de Chihuahua buscan cargos de elección popular en este proceso, ella por el PVEM, y la antecede un activismo social que ha hecho por al menos 25 años en Ciudad Juárez, indica.

“Me interesa mucho participar en la política porque población trans estamos muy olvidados por los tres niveles de gobierno”, afirma. “La sociedad nos toma como segunda clase y más a los trans que no somos visibles”.

Dijo que su candidatura surge de invitaciones de varios partidos políticos, y el Partido Verde “es incluyente” en ese sentido.

“Somos más visibles en este movimiento, más mujeres trans han salido a la luz por este tema de la igualdad y equidad de género. No son los colores, sino las personas”.

La candidata verde tiene 45 años y es del estado de Veracruz. En 1996 emigró a Juárez. Entonces, cuenta, “yo no me identificaba con el cuerpo de un hombre, tenía pensamientos de mujer… en este pueblito hay mucho patriarcado y mucho odio, yo aquí no me voy a desarrollar como persona”.

Y viajó a esta frontera dejando pendiente su carrera de administración de empresas. “Llegué a trabajar en la maquila, donde conocí más personas trans”. Y dijo: aquí es mi lugar”. Fue en 2002 cuando comenzó su activismo, luego de ver que la Policía municipal los perseguía y los acusaba de cometer un delito al vestirse de mujer.

En 2007 fue trabajadora sexual, en tiempos en que señala que “estuvo el peor gobernante, una persona transfóbica; los policías entraban a los cuartos de las chicas a robarlas, a golpearlas, a insultarlas”.

“No sé nada de política, no soy abogada ni empresaria, no cuento con recursos para hacer una campaña ‘wow’, como otros candidatos que son empresarios, que sus amigos son empresarios y les ayudan en publicidad y promoción”, dice.

Y agrega: “Yo no cuento con ese ingreso que tienen ellos, si yo tuviera dinero no andaría haciendo recepciones ni fiestas, se supone que la política es alusión de que se va a hacer algo”.

Desde el Congreso quiere ayudar a la población trans que está olvidada en cuestión de adquirir un trabajo, de acceder a una unidad médica y a una vivienda, ya que muchas de las mujeres trans se dedican al “trabajo sexual”.

“En el Congreso se podría legislar principalmente el cambio de identidad de género, que es un trámite administrativo y aún no está legislado”, indica, aunque también a favor de la seguridad pública, para prevenir la violencia y los asesinatos, que son de los principales males que aquejan a los juarenses.

De sus primeros días de campaña, asegura que pidiendo el voto en los cruceros, los juarenses se dicen sorprendidos de que haya un cambio, que no será rápido, pero sí es un punto de lanza. (Javier Olmos / El Diario)

