Buscan dictaminar ley sobre consultas a pueblos indígenas

Ciudad Juárez— La Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados, realizó un foro de consulta para la dictaminación el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicana.

El legislador Ulises García Soto, explicó que una de las virtudes de esta iniciativa es que los resultados de las consultas que se hagan serán vinculantes; es decir, si las comunidades dicen que no a algún plan oficial o particular, no será realizado.

Otro beneficio es que no sólo se consultarán temas administrativos o legislativos, sino también proyectos de infraestructura, tales como instalaciones mineras, alguna presa o incluso aeropuertos. Indicó que integrantes de pueblos indígenas han sobrevivido por 500 años en rebeldía, apeñuscados de las sierras y de las barrancas, aferrados a sus lenguas, que le dan color a su mundo, detalló.

“Ni siquiera nos hemos tomado la molestia de preguntarles, es por eso que el día de hoy estamos aquí, para pedir permiso de preguntarles qué mundo quieren construir para ellos mismos sin las ideas preconcebidas por el hombre blanco”, dijo.

Al evento se realizó en Guachochi, Chihuahua y estuvieron invitadas las comunidades rarámuri, wajiró, pima y tepehuano de Chihuahua, así como la población indígena migrante, sobre todo la que se establece en Ciudad Juárez, donde está una concentración importante en tránsito. También se convocó a los pueblos kikapus y mascogos del estado de Coahuila, se indicó a través de un comunicado de prensa.

En el presídium estuvieron presentes WL´lú Siliame, gobernador de la comunidad Guachochi; Roberto Arturo Medina Aguirre, Presidente Municipal de Balleza; Hugo Aguirre García, Presidente Municipal de Guachochi; el diputado federal Ulises García Soto, integrante de la Comisión de Pueblos Indígenas; el titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI), Nicolás Víctor Martínez Juárez; la representante de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (COEPI), Alma Verónica Chacón Márquez; el consejero del Instituto Estatal Electoral (IEE), Gerardo Macías; así como la representante de ese mismo organismo, Georgina Gaona Pando, se indicó.