Buscan haitianos apoyos en Juárez

Hérika Martínez Prado / El Diario de Juárez / Un grupo espera información

Ciudad Juárez.— Cientos de familias de origen haitiano viven actualmente en Ciudad Juárez en busca de albergue, apoyo médico o de asesoría para obtener un permiso migratorio para permanecer en el país, la Clave Única de Registro de Población (CURP), su número de Seguro Social o encontrar un trabajo.

Sin poder ingresar a Estados Unidos debido a la permanencia del Título 42, que argumenta que los migrantes representan “un grave” peligro para la propagación de Covid-19 entre su población, familias isleñas tienen hasta diez meses en esta frontera en espera de una excepción humanitaria o de que el Gobierno de Joe Biden abra la frontera para la migración.

Franky Jeanlouis, de 39 años de edad, llegó hace tres meses a Ciudad Juárez con su esposa y su hija de 6 años, quien tiene mucho tiempo con un dolor en el estómago, pero cuando busca ayuda no la quieren atender si no paga, por lo que él se ha dedicado a buscar apoyo a través de las organizaciones, aseguró ayer.

Diariamente, haitianos acuden en busca de apoyo a las oficinas del Consejo Estatal de Población (Coespo), a la Oficina de Movilidad Humana de la Diócesis de Ciudad Juárez, en Catedral, o a las oficinas de organizaciones como Derechos Humanos Integrales en Acción.

De acuerdo con Cristina Coronado, coordinadora del Programa de Apoyo a Migrantes de la Sociedad Misionera de San Columbano, actualmente se ofrece ayuda humanitaria a cerca de 200 familias de migrantes haitianos cada semana, la mayoría con niños, con múltiples necesidades.

“Tenemos necesidades más que nada de albergue, muchos necesitan albergue para no dormir en la calle; tienen hambre, algunos buscan en dónde pueden encontrar comida; hay personas también que no tienen pasaporte (un estatus regular en México); que no tienen CURP para trabajar, necesitan ayuda para conseguir CURP; yo necesito ayuda porque mi hija está enferma y si voy yo (a un hospital o centro de salud estatal) no me atienden o me cobran mucho dinero”, explicó ayer Jeanlouis.

Dijo que él salió con su familia hace un año de Haití y aunque de acuerdo con Coronado, aproximadamente el 80 por ciento de los haitianos que llegan actualmente a la ciudad no hablan español, él lo aprendió desde niño en la escuela, por lo que su idioma materno es el criollo pero también habla francés, español, portugués e inglés.

“Hay muchas personas aquí (de Haití), muchas personas también que están pasando muchas necesidades y muchas personas que tienen miedo de salir a la calle con sus hijos, y se sienten discriminados, no se sienten bien, por eso quieren cruzar”, comentó.

Aduanas y Protección Fronteriza

Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, mientras que en el año fiscal estadounidense 2020 (del 1 de octubre de 2019 al 30 de septiembre de 2020) fueron detenidos 12 haitianos por la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso, en el año fiscal 2021 (del 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021) la cifra aumentó a 4 mil 378.

Y de octubre de 2021 a julio de 2022 sumaron 14 mil 799 los haitianos detenidos en el Sector El Paso, 172 de ellos durante julio.