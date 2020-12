Buscan los LeBaron autonomía formal

Ciudad Juárez— Habitantes de la colonia LeBaron comenzaron a organizarse para convertirse en una comunidad autónoma y dirigirse bajo su propio gobierno, dentro del municipio de Galeana, Chihuahua, donde buscan garantizar su derecho a la vida.

Abogados mexicanos y habitantes del poblado de Cherán, Michoacán los asesoran desde ayer en la búsqueda de establecer un cuarto gobierno, reconocido oficialmente, el cual sería regido bajo sus propias leyes y seguridad, sin propaganda política, y con presupuestos municipales directos.

En 2011, los habitantes de Cherán se organizaron para establecer su propio sistema de gobierno, vigilancia y sanciones a delitos menores, expulsaron a los políticos y a los policías, se armaron y terminaron con la violencia en su pueblo, hasta llegar a cero homicidios, les narraron a los chihuahuenses que hace un año perdieron a nueve de sus familiares en una masacre ejecutada por un grupo criminal que opera en el noroeste de Chihuahua.

Con el interés de seguir sus pasos, aunque con estatutos particulares, ayer durante varias horas la comunidad LeBaron se reunió con los abogados y representantes del pueblo autónomo michoacano para disipar sus dudas sobre cómo operan en las distintas áreas, como son la seguridad, servicios públicos, salud, educación y usos y costumbres.

Julián y Adrián LeBaron estuvieron presentes en la reunión de los mexicoestadounidenses, quienes analizaron la posibilidad de su autonomía, al igual que lo hará la comunidad de La Mora, ubicada en el municipio Bavispe, Sonora, donde el crimen organizado le quitó la vida el 4 de noviembre de 2019 a seis niños y tres mujeres, y dejó a seis niños más heridos.

Los mormones se asentaron en Chihuahua desde el siglo XIX, cuando el entonces presidente Porfirio Díaz les dio asilo político y religioso debido a la persecución que sufrían en Estados Unidos. Y luego, hace 56 años, se extendió a Sonora.

“La razón por la que estamos aquí es porque no tenemos protección a la vida, no tenemos protección a la propiedad y no se respeta nuestra libertad. La mera neta. Si las instituciones nos funcionaran, en el municipio y en el estado, para garantizar que nuestra vida se respete, no tendríamos por qué quejarnos ni hacer esto. Estamos aquí porque necesitamos libertad y creo que el individuo tiene el derecho de exigir autonomía”, señaló ayer Julián LeBaron.

La iniciativa de autogobernarse “es para estar unidos, para garantizar que se respete el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad”, “Es una búsqueda de la libertad (…) pero ninguna sociedad puede vivir en paz si no se organiza y acepta leyes”, apuntó durante la reunión que continuará hoy.

Como parte de su autogobierno, los michoacanos ejemplificaron que fijaron horarios para la venta de alcohol, establecieron leyes como que si alguien roba una gallina debe pagar con dos gallinas, y no pueden extender su comunidad a través de la compra de más terrenos fuera de ella, pero tampoco nadie exterior puede comprar propiedades dentro de su área. Sin embargo, al organizarse serán los propios chihuahuenses quienes establezcan sus propias leyes.

Los representantes explicaron que ellos trabajan en base a cuatro gobiernos: el local, el municipal, el estatal y el federal, pero su base es el local, es decir, el establecido por ellos mismos.

Hoy continuarán los trabajos de organización y asesoramiento por parte de la comunidad dedicada a la ganadería y la agricultura.