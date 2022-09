Buscan multar a PASA con más de 4 mdp

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez / Unidades de la concesionaria

La multa que la Dirección General de Servicios Públicos Municipales propuso aplicar a la empresa Promotora Ambiental de la Laguna (PASA), concesionaria de la recolección de basura, es de 4 millones 204 mil 243 pesos, se dio a conocer en la Comisión de Servicios Públicos.

El monto equivale al 16.07 por ciento de lo que PASA cobró en agosto, debido a que las fallas en el servicio se presentaron en 15.91 por ciento de las colonias de Juárez.

Los regidores que conforman la Comisión de Servicios Públicos la analizarán y tomarán una decisión después de reunirse con directivos de la empresa.

En la reunión de la comisión se dio a conocer que en la ciudad hay mil 106 colonias y en agosto se registraron 563 quejas en 176 de ellas.

En la sesión ordinaria de la comisión que coordina el regidor Héctor Hugo Avitia Arellanes y que integran Karla Michel Escalante Ramírez y Austria Galindo Rodríguez, participaron el director general de Servicios Públicos, Ernesto Guevara Vázquez, y el titular de Limpia, Gibrán Solís.

Avitia dijo que se acordó una reunión con la empresa PASA para analizar las estrategias de la compañía en busca de mejorar el servicio de recolección de basura.

“Hay ciertos sectores donde todavía no está abarcando el 100 por ciento del servicio, analizamos las rutas, las colonias donde no están pasando, los camiones que entran y salen. Lo analizamos y es muy probable que nos vayamos a la multa por el número de colonias por donde no está pasando”, indicó.

En la reunión, el director de Servicios Públicos dijo que para hacer más eficiente el servicio en las colonias donde hay fallas se puede ampliar el contrato de aseo urbano y cobrar ese monto a PASA.

La cantidad de la multa fue presentada por el director de Limpia, quien explicó que está basada en lineamientos jurídicos que permitirán sancionar cuantas veces se determine, de continuar las fallas en la recolección de basura.

La propuesta establece que en agosto se recolectaron 37 mil 472.4 toneladas de basura por las que la empresa cobrará 26 millones 161.75 pesos, a los que se debe restar 15.91 por ciento del total que corresponden al porcentaje de colonias donde se omitió el servicio.

En total se propone aplicar una multa de 4 millones 204 mil 243 pesos que deberá ser dictaminada por la Comisión de Servicios Públicos conforme lo acordó el Cabildo en su sesión ordinaria pasada.

Escalante solicitó a la Dirección General de Servicios Públicos ver formas jurídicas para poder sancionar de manera efectiva sin que la empresa pueda revertir la penalización.

“Queremos eficientar la multa que se puede ejercer sobre la empresa, que no pasen meses porque estamos atados con el contrato y sobre todo considerar para la próxima licitación y contrato. Este se hizo a favor de la empresa y no de la ciudadanía, debemos de aprender de los errores para que no vuelvan a repetirse”, indicó la regidora.

