Buscan tres aulas para niños sin escuela en Cuauhtémoc

Cuauhtémoc.- El desayunador Madre Teresa en esta ciudad trabaja actualmente en un proyecto que consta de 3 aulas que sirvan como salones de clase para niños que en algunos casos están por cumplir 10 años y no han cursado algún grado de primaria. La presente gestión de 1.2 millones de pesos se hará con la fundación alemana “Adveniat”, que trabaja para este tipo de proyectos en Latinoamérica.

La colonia Tierra Nueva es un polo en donde por un lado se tienen la mayor proporción de personas por metro cuadrado, y a la vez presenta el mayor índice de delitos en la ciudad, asì como problemas de adicción en menores, abandono de estudios y problemas relacionados con grupos del crimen organizado.

Enclavado en las calles 106 y Moctezuma, el desayunador Madre Teresa está por cumplir 10 años de trabajo que la familia De la Torre realiza en esta colonia. Su misión: ofrecer alimentación gratuita a niños y adultos que no tienen recursos para desayunar, albergue para personas que no tienen un techo, orientación para quien padece algún problema de adicción y educación a niños hijos de jornaleros, o indígenas que no tienen la manera de acudir a la escuela.

Todos los años, durante el tiempo de Adviento y a través de su campaña anual, la organización Adveniat informa a los cristianos de Alemania sobre la situación en América Latina y el Caribe, recogiendo ayuda para dichos países.

Estos donativos se incrementan sobre todo en la colecta de Navidad que se realiza en todas las parroquias católicas de Alemania. La colecta de los días 24 y 25 de diciembre está destinada única y exclusivamente a la ayuda de América Latina y el Caribe a través de Adveniat.

“La necesidad nos ha llevado a tener que tocar más puertas”, comenta Bernardo de la Torre en torno a esta nueva gestión que se suma a las cotidianas para garantizar la comida a las personas que acuden a este centro que fue edificado gracias a varias colectas y ayudas de empresarios que han tenido fe en el proyecto.

Esta nueva escuela, que también podría ser acondicionada para albergue, requiere tres aulas acondicionadas para que las maestras, generalmente voluntarias que imparten clases a niños de varias edades, puedan ofrecer un mejor servicio y a los menores a tener ese entorno escolar que los enfoque en sus estudios.

Para poder acceder a esta gestión, el propio obispo Juan Guillermo López Soto, de la diócesis de Cuauhtémoc-Madera, reconoció el trabajo que realiza de manera diaria el desayunador Madre Teresa, y avaló los trabajos religiosos que también se ofrecen en el centro en favor de catolicismo.

Será en este segundo semestre del año cuando la organización alemana determine a cuáles proyectos habrá de apoyar, con la esperanza de que se concrete este proyecto de crecimiento en beneficio de la comunidad de Cuauhtémoc y de esta área de la ciudad.