Buscan una regularización especializada

Archivo/ El Diario

Nuevo Casas Grandes-- Tras el segundo ciclo escolar de clases en línea, padres de familia buscan centros de especialización para regulación académica.

Tras el cierre de clases presenciales, alumnos de los diferentes niveles académicos han presenciado una baja de desempeño académico, mismo que se ha visto reflejado en habilidades y en actividades cotidianas, aunque en las boletas se ha manifestado un numero favorable, en la realidad es otra.

Actualmente, alumnos de educación primaria no han cumplido con el total de trabajos requeridos durante el ciclo escolar, y en la mayoría de los casos, los padres de familia se han dado a la tarea de guiar a los niños en esta modalidad de estudio, manifestando que, aunque ellos no estén formados para esta profesión, el compromiso para que sus hijos salgan con un aprendizaje significativo durante este ciclo escolar, ha sido uno de los retos más fuertes que han tenido que enfrentar.

Tal es el caso de educación especial, el área que se ha visto más afectada en el cierre de las escuelas, ya que los niños y jóvenes requieren de atención específica tal como, terapia de lenguaje, actividades para el control de conducta, terapia física, y control de emociones.

A más de un año, los niños de escuelas de educación especial no han podido recibir este tipo de atenciones, por lo que se ha disparado los problemas de conducta en sus hogares, y cabe destacar que este comportamiento no es por iniciativa propia, ya que es parte de la problemática de la discapacidad con la que están trabajando para poder llegar a un control o avance.

“Aunque los maestros me traen material para trabajar con mi niño durante la semana, no sé qué hacer, ya que el en un día lo termina y el resto de la semana no sé qué más actividades ponerle” expresó madre de familia de educación especial.

Además de estas tareas demandantes, el tema de socialización ha sido uno de los problemas más fuertes que se han presentado, ya que, a través de esta área, los niños con discapacidad logran transmitir emociones, entablar temas con sus compañeros y a lograr trabajar en equipo, por lo que dentro de sus hogares no se ha podido reflejar el trabajo de ya hace un año, debido a que se requiere de una rutina constante para que los niños y jóvenes