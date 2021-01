Buscará Julio Robles diputación por el Distrito 18

El Diario

El profesor universitario Julio Robles se registró este miércoles como precandidato del PAN por el distrito 18.

“Toda mi vida he radicado en la colonia Villa Juárez, en la ciudad de Chihuahua, no puedo ser indolente con las necesidades que no son atendidas por los chihuahuenses, mi carrera y prestigio dentro de la academia, avalan mi aspiración y me dan credibilidad que hoy le urge a la política”, manifestó.

El catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACh, tiene más de catorce años de experiencia en la docencia, por lo que acudió a las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PAN, para registrarse a la precandidatura.

Asimismo expresó, “la autoridad no proviene de una credencial de diputado o presidente, sino de la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace", dijo citando palabras de Manuel Clouthier.