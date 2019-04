Cada semana muere un chihuahuense por tuberculosis

Chihuahua.- Por lo menos un chihuahuense muere cada semana a causa de la tuberculosis, lo que en conjunto significa 18 decesos en el lapso comprendido del primero de enero al 9 de abril del 2019, según consta en las estadísticas de mortandad de la Secretaría de Salud Estatal, quien reporta que dichos pacientes fueron atendidos en hospitales de la entidad.

Aunque la región serrana ha sido históricamente uno de los puntos de mayor incidencia, los pobladores de las zonas urbanas también son susceptibles a padecer dicha enfermedad infecto-contagiosa, crónica.

La tuberculosis es la novena causa de muerte en la población mundial y principal causa de fallecimientos por un solo agente infeccioso, por encima del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH, para el cual ahora existe mayor control y tratamiento), según Antonia Isabel Castillo Rodal, del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Asimismo mencionó que en México no se ha logrado erradicarla; se ha reducido el número de muertes en más de 45 por ciento, pero la incidencia se ha mantenido, con una ligera disminución en el número de casos.

Se calcula que se presentan de dos mil a dos mil 500 muertes por año, y según cifras de la Secretaría de Salud, se reportan más de 19 mil casos nuevos anualmente.

Este padecimiento se transmite fácilmente, a través de la tos, estornudos, incluso platicando. Si el enfermo no es detectado, en un año puede contagiar de 10 a 15 personas más, sin que ninguno se percate hasta desarrollar la enfermedad, explicó la universitaria.

Castillo Rodal dijo que esta enfermedad es curable, el tratamiento dura seis meses y consiste en la administración de un polifármaco de cuatro medicamentos. Al respecto, la especialista señaló que es importante que el paciente termine de tomar los antibióticos y que los familiares del enfermo sean revisados.

Para el control, refirió no sólo habría que llevar los sistemas de salud a todos los rincones del mundo, sino que los tratamientos deberían aplicarse al mismo tiempo, y contar con apoyo económico por los gastos que esto representa.

Debido a que es una enfermedad que en los primeros días puede pasar inadvertida, con malestares como los de una gripa, el enfermo busca ayuda después de semanas o meses, y de una pérdida importante de peso, fiebre, sudoración nocturna y mucha fatiga. De ahí la relevancia de que las personas con tos crónica, de más de 15 días, y con expectoraciones, visiten a su médico.