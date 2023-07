Cada vez más, ellas también cometen violencia en el hogar

Tomada de Internet / Imagen ilustrativa

Además de que Juárez destaca a nivel nacional por las altas cifras de casos de violencia familiar, este delito aparece atribuido con cada vez mayor frecuencia a mujeres.

De acuerdo con datos del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ), entre enero y junio de este año 131 mujeres fueron imputadas por este ilícito en el Distrito Judicial Bravos (al que pertenecen Juárez, Ahumada, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero), cantidad que es más de la mitad de los 170 casos de 2022, que los 101 de 2021 y más del doble de los 63 de 2020.

La cifra es, asimismo, un 72 por ciento de las 182 acusadas en todo el estado en 2023 y un 13.2 por ciento en comparación con los 992 hombres imputados por el mismo delito en Bravos durante el primer semestre.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), por separado, indicó que la mayor parte de las señaladas perpetran este tipo de ilícitos contra parejas, aunque también hay madres de familia y abuelas que, ignorando que la violencia es un delito, agreden a sus hijos con el argumento de educarlos.

“Han crecido en un ambiente violento, vienen de un círculo de violencia en el cual le pegan a los hijos porque los están ‘educando’; entonces, llegan aquí, se les explica que legalmente los golpes no son una forma de corrección a los menores, pero no lo sabían”, comentó una agente de la Unidad Especializada en la Atención de Delitos Sexuales, contra la Familia, Violencia Familiar y Trata de Personas Víctimas Hombres de FGE (que pidió no ser citada).

Los datos de la FGE indican que en esta unidad asignada a la atención de víctimas hombres se inician alrededor de 50 carpetas de investigación al mes por los diferentes delitos que persiguen, y que en la mitad de los casos las señaladas son mujeres.

Los datos sobre violencia familiar del TSJ indican también que la tendencia a la alza en este segmento se presenta asimismo en el Distrito Judicial Morelos, aunque en cantidades inferiores a las de Bravos, con 146 acusadas en total allá desde 2020 por 465 aquí.