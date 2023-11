Cae agente con cocaína

Nuevo Casas Grandes.- Un efectivo de la policía municipal en el Pueblo Mágico de Casas Grandes, fue arrestado con droga en un bar durante un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), quedando al descubierto además, que el Presidente de esa localidad, Roberto Lucero Galaz, tiene en su nómina a agentes que ni siquiera están registrados en el sistema policial.

El oficial identificado como Edgar C.C. de 30 años, tiene laborando más de un año dentro de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), por lo que incluso, cuenta con credencial expedida por la Administración de Roberto Lucero Galaz que lo acredita como oficial en activo, la cual usó para identificarse ante los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado durante el operativo.

No obstante, cuando los estatales reportaron al policía municipal, en las plataformas oficiales se les indicó que Edgar C.C. no tiene registro alguno de que pertenezca a alguna corporación, como marca la ley, por lo que se procedió a su revisión y se le encontró entre sus pertenencias un envoltorio con un polvo blanco de las características de la cocaína.

Extraoficialmente, trascendió que cuando las autoridades de la Presidencia Municipal fueron enteradas de la captura del pseudo agente, confirmaron que no cuenta aún con registro porque “apenas iba a hacer su examen de control y confianza”, pese a que debería ser el primer requisito a cumplir para tener su acreditación como policía.

De la misma manera, los altos funcionarios de la Presidencia Municipal de Casas Grandes., justificaron el hecho de que el policía trajera droga bajo el argumento de que “no era nada grave”, pues “se trata de una porción para consumo personal, no para contrabando”, sin dimensional que independientemente de sus derechos individuales, como garante de la ley, el detenido no debería ser adicto a sustancias ilegales.

Atendiendo que Edgar C. C. de 30 años no tiene la acreditación, para la SSPE el hombre se hizo pasar por agente de la Policía Municipal en Casas Grandes, por lo que fue detenido bajo el delito de usurpación de funciones y además, delitos contra la salud al estar en posesión de esa porción de cocaína.

La SSPE informó que la detención del policía sin registro en el Pueblo Mágico de Casas Grandes, se llevó a cabo en un bar ubicado en la calle 20 de Noviembre, del municipio antes mencionado, donde el detenido y la cantidad de droga que le fue asegurada, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) de la Zona Noroeste.

En las veces que el Fiscal General, César Jáuregui Moreno, ha estado de visita en la región, ha planteado que así como se dio el desarme de Seguridad Pública en Nuevo Casas Grandes con la vigilancia a cargo de la SSPE, y la intervención en Janos donde fue abatido el director de la Policía por sus claros nexos con la delincuencia organizada, así se procederá a revisar a los demás municipios para erradicar la infiltración de grupos delictivos en las corporaciones.