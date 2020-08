Cae aprobación de Corral 16 puntos

Chihuahua.- Los chihuahuenses reprobaron el desempeño del gobernador Javier durante la contingencia al caer en julio 16 puntos respecto al mes de abril de este año, de acuerdo con los resultados de la encuestadora Arias Consultores.

Según los resultados de la encuesta, al cierre de julio sólo el 34.5 por ciento de chihuenses aprobaron la gestión del mandatario, es decir16 puntos menos que el pasado mes de abril cuando lo avalaron el 50.5 por ciento.

Según la encuestadora del 50.5 de abril bajó al terminar el mes de mayo su porcentaje al caer a 44.5 por ciento.

La caída más alta del gobernador del estado en la temporada Covid fue de mayo a junio, esto debido a que la aprobación de los ciudadanos llegó al 36.5 por ciento, es decir bajó un total de 8 puntos porcentuales.

Los resultados de la última encuesta (julio), refleja un descenso de 2 puntos en comparación al mes anterior, debido a que el desempeño de Javier Corral en dicho periodo, según los encuestados, es del 34.5 por ciento.

Arias Consultores dio a conocer que el 67.7 por ciento de las personas que respondieron a la encuesta de julio, señalaron que no son correctas las acciones que el mandatario estatal está haciendo para combatir la inseguridad, mientras que el 10.2 por ciento dice que no le interesa.

El 54.4 por ciento de la población de la entidad afirma que no hay transparencia en las acciones para combatir el coronavirus, mientras que el 12.6 por ciento le es indiferente, es decir no le interesa si hay o no hechos.

Asimismo, a la pregunta, ¿confías en que tu gobernador realice una adecuada reactivación económica?, el 52.9 por ciento de los chihuahuenses dijeron que no; el 9.7 no lo sabe, y solamente el 37.4 comentó que sí, respuestas muy similares a la reactivación de empleos, ya que estas fueron el 52.4 por ciento por el no, 8.6 por el no lo sé y el 38.9 por el si.

Cabe señalar, la encuesta del mes de julio establece que el 59.4 por ciento de los ciudadanos del estado dijo que no hay condiciones para que se reactiven las actividades, mientras que el 8.5 no lo sabe, y el 32.1 opinó que sí.

