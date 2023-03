Cae presunto líder criminal en Guachochi

Guachochi.- La noche de éste viernes fue capturado por autoridades un presunto líder criminal en la ciudad de Guachochi, a quien acusan de matar hace unos días a un joven entermero y a su padre, las autoridades hasta el momento no han emitido información oficial al respecto.

Ha trascendido la detención de un supuesto líder criminal en la sierra tarahumara, a quien se le adjudican decenas de asesinatos en esta zona, entre ellas de un enfermero y su padre, además de ser lider del grupo de delincuentes "Los Reyes."

Operativos que trabajan de manera conjunta, Guardia Nacional, SEDENA, Policia Estatal, Ministeriales, lograron la detención de quien se ostentó como un presunto miembro de uno de los grupos armados que causan la ola de violencia generada en Guachochi.

Se trata de Reyes C. G. Uno de los presuntos principales generadores de violencia en la zona, junto a él se detuvo a una mujer de nombre Brenda.

Ambas personas fueron trasladadas vía aérea la mañana de este sábado bajo un fuerte resguardo de seguridad a la capital del estado en donde serán presentados ante la autoridad correspondiente.

Carrasco Gil, opera para el Cartel de Sinaloa y es lider del grupo "Los Reyes" enemigos de Melquiades Díaz Meza alias “El Chapo Calin” quienes disputan una cruenta guerra por el control de la zona.

Cabe destacar que este sujeto había sido dehenido hace apenas unos meses en Guachochi junto a seis personas a quienes se les aseguraron diversas drogas, armamento, vehículos robados, equipo táctico y de comunicación.

La acción se efectuó durante la madrugada del jueves 29 de septiembre, cuando se atendió un reporte sobre la movilización de vehículos tripulados por personas armadas en ese municipio.

En aquel entonces se activo un fuerte operativo en conjunto con personal del Ejército Mexicano y en el lugar conocido como Camino Viejo a Agua Blanca se detuvo a las siguientes personas: Ramona Leticia G. C.,* de 35 años, Reyes C. G.,* de 40 años, Carlos C. O.,* de 20 años, Raúl Iván A. L.,* de 24 años, Yael Fernando B. G.,* de 25 años, Jesús Heraclio M. R.,* de 40 años.

A quienes se les aseguró drogas, armas y vehículos robados. Se desconoce cuando volvió a quedar en libertad esta persona.