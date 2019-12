Caen dos en Juárez en poder de un rifle calibre .22

Ciudad Juárez.- Policías arrestaron a Valeriano C. C. y Benjamín L. De la C., por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la ley federal de armas de fuego y explosivos al asegurarle un rifle calibre .22.

La corporación informó que la intervención se dio luego de que agentes municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia en la colonia Fronteriza, atendieron un llamado recibido al número de emergencia 911, donde reportaron a dos sujetos armados a bordo de una camioneta de la marca Chevrolet pickup, color negro, modelo 1989, en el cruce de las calles Chiapas e Isla Española, en la citada colonia.

Los oficiales arribaron al lugar del reporte donde localizaron a dos masculinos a bordo de dicha camioneta, motivo por el cual los abordaron y al realizarles una inspección preventiva se les localizó un rifle calibre 22, motivo por cual procedieron a su detención.

Valeriano C. C. de 21 años y Benjamín L. De la C. de 19 años, fueron consignados ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado, así mismo, dicha autoridad se encargará de determinar mediante estudios de balística forense si el arma de fuego asegurada fue utilizada en hechos de homicidio.