Caen supuestos sicarios

Ciudad Juárez— La Secretaría de Seguridad Pública municipal dio a conocer que se logró el arresto de cinco personas con un arma 9 milímetros que son los presuntos responsables de asesinar ayer a un hombre en la calle Bahía Blanca y Tierra de Fuego en la colonia Parajes del Sur.

En un comunicado la dependencia preventiva informa que los detenidos circulaban a bordo de un vehículo Fiat, color gris, modelo 2017 cuando fueron sujetos a revisión en las calles Mar de Plata y Lote Bravo, de la colonia Parajes del Sur.

En el interior del vehículo se encontró un arma de fuego calibre 9 milímetros con un cargador abastecido con siete cartuchos útiles, así como ocho envoltorios de mariguana.

De acuerdo al comunicado en la escena del crimen de ayer en la colonia Parajes del Sur, se aseguraron siete casquillos percutidos calibre 9 milímetros, y los responsables utilizaron un vehículo Mercury Tracker, color negro, el cual dejaron abandonado en el cruce de las calles Talamás Camandari y Mar del Sur.

Los detenidos están identificados como, Antonio Andrés O. C., de 31 años, María Elena O. C., de 29 años, Julio César O. C. de 20 años, Isais Rafael C. S. de 20 años y Jorge G. M. de 23 años.

Antonio Andrés O. C., manifestó pertenecer a la pandilla delictiva 'Los Mexicles' y que trabajan como sicarios a órdenes de la pandilla criminal “Artistas Asesinos”, según se dio a conocer.