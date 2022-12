Caída del sistema paraliza regularización de ‘chuecos’

Fernando Méndez / El Diario de Juárez / Propietarios de vehículos forman largas filas con muchas horas de anticipación

Ciudad Juárez.— El sistema del Registro Público Vehicular (Repuve) estuvo caído durante jueves y viernes, por lo que los usuarios que acudieron a realizar el trámite de regularización tuvieron que ser regresados, pese a que incluso se habían quedado a dormir en el lugar.

José Luis, uno de los usuarios que acudieron ayer al módulo de El Punto, mencionó que llegó a la una de la madrugada y se quedó a dormir ahí debido a que el jueves había llegado a las 7 de la mañana y lo regresaron porque no había sistema, por lo que ya son dos días en los que no corre con suerte.

“Aquí me quedé y ayer desde las 7, no depende de ellos, es el sistema, pero no dormí para intentar aprovechar el día, esperemos el lunes pero ya se acumularon muchos rezagados, a ver cómo le van a hacer porque se va a llenar más los del lunes”, mencionó.

“Ya son dos días viniendo y eso que tengo cita, sé que no depende de ellos pero el Gobierno debería de ponerse las pilas, yo sé que el Gobierno actual tiene muchas trabas, no sólo para eso sino para muchas cosas”, añadió Angélica Sierra, otra de las usuarias.

“Nomás nos dijeron que era hora de irnos porque no hay sistema, esta es la segunda vez que vengo y llegué desde las 4:00 de la mañana, también había venido ayer”, dijo Miguel Vargas.

Gerardo Valenzuela, encargado del módulo El Punto, dijo que en estos dos días han tenido que regresar un promedio de 400 vehículos. Indicó que se cayó la plataforma desde la Ciudad de México y recibieron la indicación de hablar con la gente para darles el criterio de que los acomodarán durante la semana para darles el servicio.

Manuel Alejandro Holguín Ochoa, director del Repuve en el estado, en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, explicó que se trata de una contingencia a nivel nacional. Aclaró que El Punto y el módulo de El Valle no dependen de la SSPE sino directamente de la Secretaría de Bienestar, pero en el resto de los módulos se escanearon los documentos de los usuarios para que la próxima semana que acudan puedan realizar el trámite de una manera rápida.

Indicó que debido a que esta situación generará rezagos, los empleados se quedarán unas tres horas más de su turno durante la próxima semana, tal y como ha ocurrido las ocasiones anteriores en que se ha caído el sistema.

Dijo que hasta ayer en todo el estado se habían regularizado unos 138 mil vehículos, de los cuales aproximadamente 45 mil se han atendido en los módulos de Juárez, y se espera que al concluir el programa el próximo 31 de diciembre se registren 30 mil más, 10 mil en Juárez.