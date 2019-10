Califica Madero como una tontería transitorio para regularizar autos chuecos

Chihuahua. El integrante de la Cámara Alta, Gustavo Madero Muñoz calificó como una tontería al artículo 15 transitorio propuesto por los diputados federales para que se diera una regularización de los automóviles chuecos.

“Eso fue una tontería que pusieron ahí en la cámara de diputados entre muchas otras cosas”, comentó Madero Muñoz.

En este sentido, el senador por Chihuahua comentó que son los diputados algo así como pirómanos y bomberos ya que fueron los legisladores federales quienes crearon el problema para posteriormente presumirse como si fueran salvadores.

Asimismo, Gustavo Madero comentó que lo único que estaban diciendo es que no había ningún compromiso real ya que únicamente se estaría revisando esta situación en un periodo de 8 meses, sin embargo no se decía ni cómo ni para que.

Finalmente, aseguró que no existe un real consenso de lo que se requiera es esta regularización ya que lo que se rehilete es un control para terminar con la corrupción en las aduanas.