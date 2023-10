Califican como farsa proceso vs presuntos ‘polleros’

Cortesía

Ciudad Juárez.- La defensa legal de las seis personas vinculadas a proceso por delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer los ilícitos de tráfico de personas y lavado de dinero, cuestionó la actuación de las autoridades de México y Estados Unidos, al asegurar que, de origen, la investigación fue una farsa.

El doctor José Miramontes Caro forma parte de la representación legal de los acusados Jorge M. F., alias “Kokis” o “Koke”; José Luis G. H. “El Pepe”, Sergio Iván G. E. “El Gallo”, Jesús Plácido Q. C. alias “El Plas” o “El Fátima”, Beatrice F. C. y Viviana C. A., supuestos integrantes del grupo delictivo Nueva Generación de la Empresa.

En entrevista aseguró que la investigación binacional se sustenta en la declaración de un hombre detenido en una alcantarilla en El Paso, según la carpeta de investigación a la que El Diario tuvo acceso.

Sostiene que este único testigo aparece en la investigación FED/ UEEIDMS-CHIH/0000378/2023 en fechas diversas y ante el juez de control, a petición de los abogados, esta persona aseguró que no declaró lo signado sólo con sus iniciales, pues no sabe leer ni escribir, ya que no concluyó ni la primaria.

En el oficio 4974/23 de la Dirección General de Procedimientos Internacionales, cita “la autoridad ministerial señaló que el 24 de julio del 2023 inició una investigación relativa a hechos cometidos por miembros de la delincuencia organizada dedicados al tráfico de migrantes por la frontera de Ciudad Juárez, liderada por Jorge M. F. alias “El Koke”, quien derivado de las investigaciones realizadas se logró conocer que cuenta con una importante estructura criminal de la que forma parte su familia y gente cercana a él, llevando a cabo una logística de traslado, albergue y tráfico de migrantes a los Estados Unidos de América”.

“Al tc1 lo arrestan el 24 de julio en una alcantarilla de El Paso cruzando migrantes, lo tienen detenido en El Paso. El detalle es que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) empiezan a presionar porque lo quieren declarar entre el 25 y 26 de septiembre y a él lo liberan el 25 de septiembre. Se supone que lo tienen que presentar en el Consulado de México en Estados Unidos, pero lo liberan un día antes por lo que lo tienen que declarar en instalaciones del Instituto Nacional de Migración”, dijo.

El documento con fecha del 22 de septiembre, cita que se “requiere que se recabe en el Consulado de México en El Paso, la entrevista con C.A.M. con fecha del 25 de septiembre”.

Dijo que en audiencia de vinculación a proceso se planteó que si obtuvieron el testimonio el día 25 de septiembre, por qué hay escuchas desde enero del 2023.

En el acuerdo que da el Consulado, de una denuncia del 24 de julio del 2023 ponen el testimonio de él en septiembre del 25, es una burdes muy fea, argumentó.

Cuestionan supuestas ganancias

Esta banda presuntamente genera ganancias hasta por tres millones de dólares al mes.

El abogado también cuestionó la inacción de la Unidad Especializada en Delitos Fiscales y Financieros, de la FGR, porque si en realidad tienen a una red criminal que genera millones de dólares que opera desde el 2016, nada han hecho para asegurar bienes inmuebles o dinero.

Luego de esta entrevista es que se derivan los operativos en los que participan Sedena y FGR, en esta ciudad.

Según informó la FGR, participaron autoridades estadounidenses Homeland Security Investigations (HSI) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), mediante un operativo coordinado con la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la SEDENA y la FEMDO, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en materia de Secuestro.