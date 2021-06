Calla CFE ante apagones en Juárez

Archivo / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- Pese a la preocupación expuesta por el sector industrial de esta frontera ante los apagones, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dejó sin respuesta una solicitud de información, mientras que el alcalde Carlos Ponce anunció que se buscan soluciones a la problemática con la próxima instalación de 700 nuevos transformadores.

La petición de información fue enviada al nuevo superintendente de CFE en esta ciudad, Alejandro Hernández Estrella; a Víctor Barba, jefe de comunicación en la División Norte del país, y a Luis Bravo Navarro, coordinador nacional de comunicación corporativa de la misma empresa productiva del Gobierno mexicano.

De acuerdo con datos de este medio, los apagones por fallas en el suministro de energía de la CFE, y que se reportaron desde decenas de colonias de la ciudad, alcanzaron también a la industria de esta frontera, poniendo en riesgo la competitividad ante la inversión extranjera.

“Ha habido apagones en la industria, ya no solamente en comercio, que tiene problemas de que se apaga y se viene la luz y les hacen perder una hora, dos o hasta tres horas de trabajo”, dijo Jesús Manuel Salayandía Lara, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), que advirtió contra probables daños a las maquinarias y costos de reparación.

“Eso es lo que les llama la atención a los inversionistas, desde el punto de vista de que necesitan la garantía o seguridad de que no se tengan ese tipo de conflictos porque la maquinaria necesita trabajar con cierta estabilidad”, agregó Salayandía, de acuerdo con el reporte de ayer viernes de este medio.

El jueves también se informó que, debido a los constantes apagones, habitantes de al menos 38 colonias de la ciudad habían reportado afectaciones como daños en sus aparatos electrodomésticos, problemas para conectarse a las clases virtuales e incluso estrés ante las altas temperaturas.

“Es desesperante, es estresante. Hemos estado hablando a la CFE y no nos hacen caso, sólo nos dicen ‘ya estamos trabajando en ello, de hoy no pasa’, y no los vemos trabajando por el sector”, dijo Michelle Ruiz, entrevistada en Parajes del Sol, donde se reportaron fallas en el suministro entre la tarde del pasado lunes y al menos hasta el miércoles.

El alcalde Ponce Torres informó que la CFE implementará un programa para regularizar a los “colgados” de la luz.

“Tuve una comunicación en días anteriores pero con el gerente regional, no con el superintendente local, de que se iban a instalar alrededor de 700 transformadores en las diferentes partes de la ciudad, y sobre todo en las áreas más críticas”, mencionó.

Agregó que buscará hablar con el nuevo superintendente de Ciudad Juárez para saber cuándo comenzará la instalación de los transformadores y en qué sectores estarán.

“Que supongo que será en las áreas más afectadas, una de ellas es Riberas del Bravo, que se han estado quejando; incluso han hecho manifestaciones públicas por los cortes de energía eléctrica”, declaró el presidente municipal.

Indicó que un problema que ocasiona los apagones son los ciudadanos que se conectan de los cables de electricidad para tener luz pero no la pagan, por ello –afirmó– la CFE pondrá en marcha un operativo para regularizarlos.

“Buena parte del problema viene a ser toda la gente que está colgada, que desde que estuve en la primera administración está en esta situación, que incluso algunos de los colgados todo lo usaban con energía eléctrica, incluso tienen parrillas eléctricas para cocinar sus alimentos”, mencionó Ponce Torres.

Dijo que en la temporada de verano hay una sobrecarga de energía por la utilización de aparatos eléctricos como minisplits, computadoras y aires acondicionados, y esto contribuye a la sobrecarga en las líneas que ocasionan que ‘truenen’ los transformadores.

“Por esa razón se van a instalar esa cantidad de transformadores que les dije, y esa información la recibí directamente del gerente regional de la Comisión Federal de Electricidad”, aseguró el alcalde.