Callan autoridades en caso de liberación de presunto asesino encontrado decapitado

Parral.- A más de 24 horas del macabro hallazgo de un hombre empalado y decapitado en la Ciudad de Jiménez aún la Fiscalía no ha emitido información alguna respecto al hecho, y el porqué quedó en libertad el presunto asesino de la mujer para que fuera brutalmente asesinado horas más tarde.

Testigos en Jiménez aseguran que denunciaron al hoy occiso de apodo "El Guero" ya que se le vio el pasado domingo con Margarita Méndez para posteriormente localizarla brutalmente asesinada el lunes a temprana hora.

Luego de las denuncias, los agentes catearon el domicilio del presunto de nombre Octavio Rubio quien era vecino de la mujer que presuntamente asesinó, incluso en su vehículo encontraron restos hematicos cuando lo detectaron circulando en la calle el lunes y fue detenido de inmediato.

No obstante fue liberado horas después y se desconoce el porqué, tanto Fiscalía como Seguridad Pública municipal no dan explicaciones ya que varios testimonios de familiares y vecinos del sector señalaban al "Guero" como el principal sospechoso del crimen que sacudió a todo el estado.

Saliendo de la comandancia testigos aseguran que de inmediato fue levantado por un comando armado para al día siguiente amanecer decapitado y empalado en una brecha cercana a Jiménez, incluso fue grabado confesando el asesinato de la mujer y hasta el momento las autoridades han callado en relación a los hechos.

Las interrogantes principales de vecinos y familiares de las víctimas son cuales fueron los motivos para liberarlo cuando a todas luces él era presunto responsable, la manera tan rápida que quedó en libertad, y el porqué no se ha detallado oficialmente la relatoría de los hechos a más de 24 horas del hallazgo del Guero, Luego de que lla narcos en Jimenez tomáran justicia por sus propias manos