Caminaba el 'Cache' con partes robadas de una moto

Parral.- Agentes de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal detuvieron a un sujeto de 31 años en portación de algunas partes de una motocicleta presuntamente robada mientras caminaba por las calles de la colonia Che Guevara.

Lo anterior sucedió luego de que los agentes preventivos emprendieran trabajos de inteligencia, búsqueda y localización a causa de que tenían conocimiento de una motocicleta robada en la calle Justicia Social.

En este sentido, gracias a los indicios generados por una cámara de vigilancia, los uniformados tuvieron noticia de que un masculino había sustraído el vehículo. Momentos después, un hombre fue sorprendido en calles de la Che Guevara cargando consigo partes de una motocicleta.

Al ser cuestionado sobre la procedencia legal de los objetos indicó que un amigo suyo apodado “el Chon” se las había dado, manifestando que pertenecían a una motocicleta de la calle Justicia Social.

En este sentido, le fueron aseguradas las siguientes piezas:Un forro de asiento, una calavera trasera, dos tapas de tanque de gasolina y doss salpicaderas, una delantera y otra trasera.

Así pues, quien se identificó con el nombre de Josue Ezequiel C. C. de 31 años, alias “el Cache”, fue detenido por faltas administrativas ya que los términos de la flagrancia no permitieron su consignación.

No obstante, se realizaron las diligencias correspondientes, así como la notificación al Departamento de Robos de la Fiscalía General del Estado Zona Sur.