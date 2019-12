Cancela Corral evento por presencia de reporteros

Buenaventura, Chih.- El gobernador del Estado, Javier Corral Jurado, decidió no concretar su visita al Centro de Salud de este municipio, pues llegó al lugar pero no se bajó de su vehículo al percatarse de la presencia de reporteros de la región.

El mandatario tenía programada una visita de supervisión a una clínica de la Secretaría de Salud, que finalmente no realizó al percatarse de la presencia de prensa y personal de Comunicación Social del Ayuntamiento de Buenaventura.

En la agenda se tenía prevista la visita a las 11:00 de la mañana, pero arribó 45 minutos tarde en helicóptero a la Unidad Deportiva de Buenaventura.

De ahí se trasladó vía terrestre al Centro de Salud, donde optó por retirarse, sin bajar siquiera de la camioneta, al ver en la entrada a personal de Comunicación Social del Municipio y reporteros de este medio informativo.

Uno de los agentes de seguridad cuestionó qué medios eran los que estaban en el lugar y cómo se habían enterado de la visita en mención.

Varias personas que esperaban la visita respondieron que estaba presente El Diario, además de personal del propio gobierno municipal.

Además se le informó al agente de seguridad que la gira estaba contemplada en la “Agenda Pública del Gobernador Javier Corral”, documento que regularmente, el día previo a actividades del mandatario, envía por correo electrónico y vía WhatsApp la Coordinación de Comunicación Social a todos los reporteros que cubren la fuente informativa.

Enseguida el agente le comunicó al gobernador las respuestas. Ante ello Corral decidió retirarse del lugar.

A las 12:05 abordó el helicóptero que había aterrizado en la Unidad Deportiva para dirigirse a la comunidad menonita de Cerro Blanco, donde tenía programada la inauguración de una obra. En ese lugar era donde lo esperaba la alcaldesa de Buenaventura, Miriam Caballero Arras.

La agenda del gobernador difundida por su área de Comunicación continuó normal. Tuvo dos eventos en el municipio vecino de Galeana y por la tarde encabezó otro en el Palacio de Gobierno de la capital.

