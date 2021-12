Cáncer le cambió la vida de un día a otro

Omar Morales / El Diario de Juárez / Ruth se encarga de los gastos, mientras sus hijos ayudan en la casa Omar Morales / El Diario de Juárez / Parte de los medicamentos que toma José Omar Morales / El Diario de Juárez / ‘Ya no reniego, porque Dios nos manda pruebas y sé que ésta es una’, dice

Ciudad Juárez.— Hace tres años, José Morales recibió una de las noticias más difíciles de su vida: fue diagnosticado con cáncer de colon. En ese momento recordó que su hermano menor y su madre fallecieron a consecuencia de esta enfermedad, y aunque está dispuesto a enfrentar su padecimiento ha sido complicado, pues no cuenta con seguro social para tener el tratamiento que le corresponde.

Por esta razón, mencionó que su esposa y él comenzaron a buscar apoyo en asociaciones y grupos para poder recibir el tratamiento que necesitaba, pero encontró rechazo; optó entonces por la medicina natural a falta de recursos para cumplir con las quimioterapias y radiaciones, necesarias para ganarle la batalla a esta enfermedad.

Expresó que a lo largo de estos tres años que ha luchado contra este cáncer, ha podido recibir únicamente una quimioterapia, además de una intervención quirúrgica en la que se le removió el intestino grueso; actualmente desconoce cuál es su estado de salud.

“He recibido solamente una quimioterapia, se vino la pandemia y no pudieron realizar eventos para hacerme mi radiación, en aquel entonces salía en 200 mil pesos, es un costo súper caro y no lo contamos”, explicó.

Esta enfermedad no sólo ha puesto su vida en peligro, sino que también su familia ha tenido que enfrentar complicados momentos; sus hijos perdieron dos años de clases por falta de recursos, ya que el único ingreso es el de su mamá, quien trabaja limpiando casas, pero no es suficiente para los gastos.

“Ya no reniego, porque Dios nos manda pruebas y sé que ésta es una prueba que me manda él. Al enterarme de mi diagnóstico se me quebró mi corazón porque era el sustento de mi casa, ¿qué vamos a comer?, ¿cómo vamos a alimentar a mis hijos? Me cambió la vida en un abrir y cerrar de ojos”, expresó.

Detalló que después de quitarle el intestino grueso le conectaron una bolsa de colostomía, misma que compra y cuesta alrededor de dos mil pesos, por lo que comprarlas se les ha hecho cada vez más difícil.

“Yo le doy ánimos, tratamos de ser positivos aunque las cosas se vean difíciles, porque él está joven y mis hijos lo necesitan, yo les digo que no somos eternos y le tienen que echar ganas a la escuela”, mencionó Ruth Ruiz Adame, esposa de José.

Señaló que por este mismo motivo no ha podido hacer reparaciones a su casa, y cuando llueve se gotea considerablemente; José explicó que su hijo y esposa pusieron bolsas de plástico en el techo para evitar que el agua entrara a su domicilio, pero no fue suficiente.

“Lastimosamente con el salario de mi esposa no se puede, también tenemos que pagar el Internet para que mis hijos continúen en la escuela, todo eso se me cargó”, dijo.

José recuerda que hace dos años fue la última ocasión que celebraron la Navidad, fecha que pasó junto a sus hijos, su esposa y su suegra, y por falta de recursos será complicado festejar en esta ocasión, aunque desea que su familia pueda tener una cena.

“Me imagino que toda ilusión de niño es un arbolito, una cena digna, los regalos… eso los motiva y ya son dos años que no hay nada; ellos me comprenden, pero me da tristeza que no puedo darles algo. Mi hija me dice que con que esté aquí es más que suficiente”, manifestó.

Agregó que su principal deseo para estas fechas decembrinas es poder recibir el apoyo de la comunidad y tratar el cáncer que padece, para poder vivir muchos años más y estar cerca de su familia, quien le da mucha fortaleza en estos tiempos difíciles.

“Mi principal deseo es seguir aquí con mi familia, gozarlos, seguir cada año con ellos; no quiero morir, pido el apoyo y que no me discriminen por ser hombre, que lo que Dios les toque en su corazón me puedan dar”, expuso.

Si usted quiere apoyar a José Morales y a su familia, puede realizar una transferencia bancaria a 4152 3137 5724 5175, comunicarse al número de teléfono (656) 577-6171 o acudir al domicilio, ubicado en la calle Acambay 3111 de la colonia Álvaro Obregón, para más información.

