Capturan al involucrado 33 por la masacre vs LeBarón

Nuevo Casas Grandes.- A más de 3 años de la masacre en Bavispe, Sonora contra las familias LeBarón, Langford, Johnson y Miller, el activista Adrián Lebarón confirmó en su cuenta la captura en Nuevo Casas Grandes de José Adrián Enríquez, apodado "El Ryder", quien se convirtió en el involucrado número 33 de ese multihomicidio registrado el 4 de noviembre de 2019.

El activista de colonia LeBarón, municipio de Galeana, indicó que el ahora detenido estaría involucrado en la masacre de su hija y nietos.

"Otro delincuente fuera de las calles. Les quiero comentar que detuvieron a otro presunto criminal involucrado en la masacre de mi hija y nietos. Se trata de José Adrián Enríquez alias "El Rayder", lo agarraron en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, el pasado miércoles 30", dio a conocer Adrián LeBarón, reconociendo además la labor de las autoridades en este arresto.

Añadió que hoy se llevará a cabo la audiencia inicial de “El Ryder”, mientras que para hoy también se tenía programada la audiencia de Wilbert “M”, alias “La Parka”, presunto sicario del Cártel Nuevo de Juárez que probablemente participó en el ataque, aunque finalmente fue suspendida.

“También les quiero comentar que hoy a las 10 iba a tener audiencia por ‘La Parka’, pero la suspendieron, así nos vamos a tardar mucho en juzgar a los delincuentes”, condenó el activista, y añadió que “a pesar de ser un camino largo, no me rajo. Se lo debo a mi familia, a mi comunidad y nuestro país que me ha dado los abrazos mas sinceros. Dios los bendiga y seguiré informando”.