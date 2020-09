Carece el país de datos sobre violencia infantil

Tomada de Internet / Foto ilustrativa

Ciudad de México-- "No existen datos disponibles que nosotros conozcamos o que nos den una idea de la situación respecto a castigo físico o maltrato en la casa en contra de niñas y niños, ese es un pendiente que tienen las autoridades desde hace mucho tiempo y que no han cumplido, el último dato lo hizo Unicef en el 2017 y era del 63 por ciento de menores víctimas de castigos corporales en casa".

En entrevista Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México consideró que México enfrenta una profunda crisis institucional en materia de derechos humanos, lo que implica dijo, que ya no tiene capacidad el Estado en su conjunto, es decir, Gobierno Federal, Estatal y Municipal de proteger la vida y la integridad de sus habitantes.

Agregó que en el caso de niñas, niños y adolescentes tenemos un 97 por ciento de impunidad, además que de cada 100 carpetas de investigación por maltrato infantil solo tres alcanzan un castigo o sentencia y eso estimula a que continúen los casos porque no pasa nada.

Explicó que en el país existe un problema grave de maltrato infantil basado en ideas viejas que consideran que los niños son propiedad de la familia como si fueran muebles y no se les da el valor de personas.

"Eso justifica ideas viejas como las de grupos o movimientos anti derechos humanos que dicen a mis hijos los educo yo, con mis hijos no te metas y donde precisamente esta visión les niega derechos y eso es lo que justifica al menos tres cosas muy graves que le pasan a la infancia: Abuso sexual, el castigo físico y violencia psicológica de la que son víctimas", dijo.

Respecto a la propuesta presentada por diputados del Partido Acción Nacional en el congreso del estado de Chihuahua ante la Comisión de la Juventud y Niñez para reformar el artículo 53 y agravar el maltrato infantil, el director de la REDIM aseguró que sería un paso muy importante.

"La decisión que está tomando el congreso del estado es positiva, legislar para que esto se traduzca en prevención de la violencia contra niños y niñas pero recordemos que los marcos normativos o las leyes no cambian la realidad, los marcos normativos sólo son elementos para construir política pública", aseguró. Agregó que si bien no significa que se va a reducir o eliminar el maltrato contra niños y niñas, sí va a significar que las instituciones responsables tomen medidas y acciones para comenzar a cambiar paulatinamente las cosas y terminar con la impunidad y complicidad.

"Lo que si puede cambiar la vida y realidad de los niños es fortalecer, y sería muy bueno que en esta ley se haga, la tarea de la Procuraduría de Protección de la Niñez que es la responsable de dar seguimiento a las denuncias y la restitución de derechos, yo sé que esto da miedo pero no significa meter a la cárcel a todos los papás y mamás que pegan", aclaró.

Externó la importancia de recordarle a las personas que no pueden pegarle a un niño porque podría tener repercusiones como sanciones administrativas, presionarlos a que tomen cursos, y dejar claro que si son acciones graves entonces sí debería de representar una sanción de orden penal.

"Como ejemplo, en Puebla, el caso de la niña Yaz donde precisamente la ausencia de marcos normativos permite el drama que se está viviendo. La niña ya vivía maltrato, en abril pasado fue internada por lesiones en su cuerpo, estaba documentado el síndrome de niño maltratado pero le devolvieron la niña a la familia, esto es muy grave porque significa que la procuraduría de protección de la niñez no hizo su trabajo y no se investigó.

La niña regresó con un pulmón reventado y lesiones graves", lamentó.

Explicó que el hecho es que los responsables están ahora detenidos pero no por maltrato o tortura, porque en México no existe ese tipo de sanción, están detenidos por dos temas, por abandono y negligencias y lesiones, lo que significa que las personas saldrán libres aún cuando la niña muera y mientras la niña esté en el hospital, no pueden procesarlos porque los delitos no son graves.