‘Caro y fallido el gobierno de Corral’

Chihuahua— “Tenemos un gobierno caro y con altos costos de operación que aunado a los déficits acumulados no permiten dar cumplimiento a las metas establecidas por el mismo gobierno en su Plan Estatal de Desarrollo”, fueron las palabras del diputado Miguel Colunga, en respuesta al informe de la glosa del Cuarto Informe de Javier Corral.

Luego de analizar el informe del gobernador, los diputados de Morena señalaron que el actual gobierno dejará graves pendientes como los altos índices de inseguridad y violencia y rezagos en materia de salud luego de recortar de manera considerable recursos al Ichisal y los principales hospitales de Chihuahua y Ciudad Juárez.

El coordinador de la bancada de Morena mencionó también que la falta de flujo de efectivo provocó el retraso y la cancelación de programas prioritarios de gobierno, y en materia de obra pública, resaltó los retrasos en tiempo y forma de obras en todo el estado, sobre todo en Ciudad Juárez.

La bancada de Morena difirió del criterio que manifestó la mayoría de los diputados del PAN, en el sentido de la aprobación del informe, en posicionamiento previo presentado por la diputada Marisela Terrazas.

Hasta enero de este año la administración gubernamental rebasó los 10 mil homicidios dolosos y por cada año de su gobierno se presentaron en el estado un estimado de 260 personas desaparecidas, según cifras de la propia Fiscalía General y de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la Secretaría de Gobernación.

Mientras que en el tema de los recortes presupuestales desde diciembre la bancada de Morena condenó la reducción de 867 millones de pesos al Ichisal y de 172 millones a Desarrollo Social, que en año electoral se fueron con un aumento de más del cien por ciento a partidos y al Instituto Estatal Electoral (IEE).

Asimismo condenó que el propio documento presente opacidad en lo que se refiere a las inversiones de los cinco ejes principales que en él se plantearon.

“En el contexto general del Cuarto Informe de Gobierno presentado por el gobierno estatal muestra cinco grandes ejes a los que está enfocado el actuar de esta administración, los cuales pretende destacar las principales acciones en desarrollo humano y social, economía, innovación, desarrollo sustentable y equilibrio regional, infraestructura, desarrollo y medio ambiente, justicia y seguridad y gobierno responsable”.

“Este informe no permite en ninguno de los cinco ejes comparar las acciones y logros que se enumeran con el período de ejercicio del gasto. No se identifican para poder sustentar de manera cuantitativa el gasto que presentan dichas acciones, a su vez no existe correlación del informe presentado con la cuenta pública del ejercicio correspondiente”, explicó y concluyó que prácticamente es imposible identificar en términos monetarios dichas acciones.

“En todos los ejes se mencionan las acciones referentes al plan emergente de apoyo e ingreso familiar, sin embargo no son claros los montos ejercidos en cada una de las dependencias, puesto que al analizar las cifras correspondientes contra el ejercicio del gasto, no se encuentra referencia en un programa, cuenta o fuente de financiamiento que respalden monetariamente dichas acciones, por el contrario se ven reducciones en el ejercicio del gasto”.

“Asimismo quedan en el limbo los recursos asignados al plan de inversión anunciado por el ejecutivo, por lo que debemos inferir que dicho plan quedó en un reflejo de buenas intenciones sin cristalizar los proyectos en beneficio de la sociedad chihuahuense”, explicó, y señaló que esto se afirma pues no existe incremento en inversión pública en ninguno de los ejes”, dijo.

