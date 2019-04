Casi 12 mil estudiantes sin ficha para ingresar al medio superior

Chihuahua, Chih.- Luego de que el pasado 12 de abril concluyera el proceso de entrega de fichas para el examen de ingreso al nivel medio superior, son casi 12 mil estudiantes que no acudieron a solicitar ficha, informó la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD)

Los registros señalan que en total 45 mil 759 jóvenes, fueron quienes realizaron el trámite para continuar con sus estudios en los subsistemas oficiales que operan en el Estado.

De acuerdo a los datos proporcionados por el área de Estadística de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (Seech), 57 mil 624 estudiantes egresarán de secundaria en el presente curso escolar, por lo que 11 mil 865 no solicitaron ficha, algunos podrían incorporarse a instituciones de educación privada, mientras que otros no continuarán con sus estudios, señaló la SEyD.

La dependencia a través de la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior (CEPPEMS) indicó que para el ciclo escolar 2019-2020 se cuenta con 60 mil 558 espacios disponibles, tanto en los subsistemas oficiales, como en las Preparatorias Federales por Cooperación (Prefeco) y en las instituciones particulares incorporadas a la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) y a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

Estas últimas opciones educativas se adhieren a la programación que establece la CEPPEMS para las diversas etapas del proceso de ingreso, sin embargo, cada institución maneja sus propios procedimientos, por lo que la información referente a la demanda en las mismas, se dará a conocer en fecha posterior.

Cobach fue el organismo que entregó un mayor número de fichas con 15 mil 744; seguido por Uemstis, subsistema que incluye los Centros de Bachillerato Industrial y de Servicios (CBTIS) y los Centros de Estudio Tecnológico Industrial y de Servicios (CETIs), con 12 mil 718; Cecytech con 5 mil 752; y Conalep con 3 mil 877.

Esto obedece a que los planteles pertenecientes a las citadas instituciones se ubican en los municipios con mayor concentración poblacional mientras que el resto de los subsistemas, prestan servicios en localidades pequeñas.

El examen de admisión se desarrollará el próximo 17 de mayo en las instituciones académicas solicitadas, los resultados serán dados a conocer el 7 de junio.