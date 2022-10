Casi 7 mil buscan lugar en la UACJ

Ciudad Juárez.- Para el semestre enero-junio de 2023 la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) registró 6 mil 825 aspirantes a ingresar a uno de los programas académicos que se impartirán y, al igual que en otros períodos, una vez las carreras más demandadas fueron las del área de Medicina, como Médico Cirujano, Enfermería y Cirujano Dentista.

Los exámenes de admisión se realizarán a partir del próximo 27 de octubre en las instalaciones del Centro de Evaluación Académica, ubicadas en la avenida Ignacio Mejía y Fernando Montes de Oca, a donde deberán acudir los aspirantes registrados con su pase de entrada impreso o con la versión digital proporcionada por la aplicación AspirantesUACJ.

De las solicitudes emitidas por la máxima casa de estudios, 756 fueron para ingresar a la carrera de Médico Cirujano, 533 para Cirujano Dentista, 463 para la licenciatura de Psicología, 350 para Enfermería, 312 para Administración de Empresas, 265 para Derecho, 251 para Educación, 246 en la Ingeniería Industrial y de Sistemas, entre otras.

“El aspirante deberá presentarse puntualmente el día y la hora del examen que personalmente seleccionó o que le fue designado por sistema en caso de no confirmar. No hay tiempo de tolerancia ni reprogramación de examen, por lo que una vez iniciado el examen no se permitirá el ingreso a la sede”, informó la UACJ por medio de su página oficial.

Además, explicó que únicamente se permitirá la entrada con el celular a los aspirantes a ingresar que porten consigo su pase de entrada en formato electrónico, pero deberán apagarlo en presencia de personal de la sede y colocarlo en un lugar que sea asignado, hasta que el examen sea terminado y se dé la indicación de tomarlo.

También explicó que la UACJ no promueve ni apoya cursos de preparación para presentar el examen de admisión, como el ofrecido por empresas privadas, por lo que en su lugar les brinda a los aspirantes a ingresar una guía de estudios que les permite conocer el formato del Examen de Competencias Básicas (Excoba).

Carreras más solicitadas

1. Médico Cirujano 756

2. Cirujano Dentista 533

3. Psicología 463

4. Enfermería 350

5. Administración de Empresas 312

6. Derecho 265

7. Educación 251

8. Ingeniería Industrial y de Sistemas 246