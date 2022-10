Casi listo, traspaso del Cefereso 9 al Estado

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / El penal está ubicado en el kilómetro 338 de la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez

Ciudad Juárez.- El fiscal general del Estado, Roberto Fierro Duarte, informó que en los próximos días se firmará la donación de las instalaciones del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) 9 al Estado, sin embargo, éstas aún no se encuentran aptas para que puedan ser usadas en el traslado de reos.

Aseguró que además de contar con este penal que anteriormente era federal, también se encuentran en puerta otros proyectos para desfogar la población carcelaria en los Ceresos del estado, y específicamente en Ciudad Juárez.

Dijo que ya se cuenta con el contrato de donación que entregó el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indabin) y se trabaja en él para la firma en los próximos días, con lo cual las instalaciones serán entregadas formalmente al Estado.

“Sin embargo es la entrega, falta todavía ver cómo están las instalaciones, la rehabilitación, yo ya entré y no está en las condiciones de un rápido acceso, pero no nada más viene eso, viene todavía mucho más cosas para lo que son los penales, no nada más es el 09 el que nos va a dar la tranquilidad”, mencionó.

Como parte de los otros proyectos para desfogar los Ceresos, dijo que se encuentran aduanas inteligentes y un centro de monitoreo especializado, entre otros, de los cuales aseguró que por el momento no puede dar muchos detalles.

“Ya les platicaré cómo vamos a trabajar ahora la nueva modalidad de la seguridad de los penales, vamos a combatir la sobrepoblación en los próximos meses”, aseguró.

El Cefereso 9 se encuentra ubicado en el kilómetro 338 de la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez; comenzó a construirse en 2008 con una inversión de 150 millones de pesos, que para 2009 se había duplicado, y fue cerrado el 28 de diciembre de 2020, refiere el archivo periodístico.

El Centro Estatal de Reinserción (Cereso) Número 3 presenta sobrepoblación al albergar a más de 3 mil 800 personas privadas de la libertad, cuando su capacidad es para poco más de 2 mil reos, de acuerdo con información proporcionada por la FGE.