Casi se cuadruplican casos en tres meses

Ciudad Juárez.- A dos días de culminar, diciembre en presenta en Ciudad Juárez casi el triple de contagios por Covid-19 que en octubre pasado, de acuerdo con cifras oficiales. Con mil 516 infectados, este mes ha registrado 92% más positivos que noviembre, con 789 contagios, y 269% más que octubre, con 410. Por tal razón, la Secretaría de Salud mantiene el exhorto de mitigar la pandemia a través de prevención. Según los indicadores oficiales, en los últimos 28 días han muerto por el virus 103 fronterizos. Tal cifra puede ir en aumento de no procurarse la sana distancia, higiene y cubrebocas, advirtió la directora de Prevención y Control de Enfermedades de la dependencia estatal, Leticia Ruiz González. La funcionaria apeló a la conciencia social para no dar pie a las cadenas de transmisión viral, y más en el cierre de año. “Estas fechas de fiestas son muy atractivas para este virus”, enfatizó. Dijo que es vital que las personas, incluso vacunadas, continúen aplicando las medidas cautelares. Ruiz dio a conocer que Juárez sumó ayer otros 59 enfermos por SARS-CoV-2, pero no agregó fallecimientos. De tal forma, este municipio alcanzó 37 mil 506 contagiados y 4 mil 070 decesos. Afirmó que en todo el estado hubo, en 24 horas, 212 infectados, 10 finados (9 en la capital y uno en Delicias) y 564 recuperados contabilizados. Así, Chihuahua llegó de forma oficial a 92 mil 020 enfermos, de los cuales 8 mil 712 son víctimas mortales y 79 mil 030 se han recuperado, mientras prevalece el amarillo –riesgo moderado– en el semáforo epidemiológico. En 26 de 27 hospitales de la red de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) hay 250 internados, 77 de ellos en condición grave, intubados, comunicó Ruiz González. Ante tal escenario, que refiere una saturación de 49.5% de los servicios hospitalarios en el territorio estatal, la funcionaria no bajar la guardia, toda vez que la contingencia sanitaria se mantiene.