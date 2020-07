Castiga Estado a Manuel Sotelo

Luego de los múltiples señalamientos que ha hecho al desarrollo de las obras que se realizan en esta ciudad con recursos del Fideicomiso de Puentes Internacionales, Manuel Sotelo, presidente de la Asociación de Transportistas de Juárez, dejó de formar parte del comité técnico de dicho organismo.

Sotelo Suárez dijo a El Diario que su salida de dicho comité se debió a que se convirtió en un integrante “incómodo”; sin embargo, reprochó la forma en cómo dieron por terminada su participación.

“Creo que me convertí en un consejero incómodo, en alguien que tenía muchas preguntas y exigía mucha información. Yo sabía que esto iba a suceder, pero esperaba que tuvieran más respeto a la caballerosidad, que las formas fueran diferentes, pero cuando no se está de acuerdo con ellos, pues ahí se definen cuáles son las maneras”, puntualizó.

De acuerdo con Sotelo, su salida del comité se dio hace 15 días, durante la más reciente reunión de dicho organismo, encargado de vigilar y regular la operatividad del Fideicomiso de Puentes Internacionales.

“Me di cuenta de mi salida al momento que quise ingresar a la reunión que fue a través de videoconferencia y nada más no pude entrar, me negaron el acceso. Después me informaron que en mi lugar había comparecido el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y bueno, entiendo perfectamente que me volví una persona incómoda”, refirió.

Agregó: “Prefieren gente más afín a ellos, que coincida con sus planteamientos. El Gobierno no acepta gente que pregunte o no esté de acuerdo con ellos, y así ha sido la tónica en el último año al cuestionar los manejos administrativos y que no quieren dar información”.

Se preguntó al presidente de la Asociación de Transportistas si en los últimos días ha mantenido contacto con el director del Fideicomiso, Sergio Madero, o con el actual presidente del CCE en esta frontera, Rogelio González Alcocer, para abordar el tema de su salida repentina, a lo que contestó con una negativa.

Respecto a si su salida del comité podría poner en riesgo también su participación en el CCE, Sotelo descartó esa posibilidad.

En reiteradas ocasiones se buscó la opinión del director del Fideicomiso de los Puentes Fronterizos, Sergio Madero Villanueva, sobre la salida de Sotelo Suárez y las modificaciones en el comité técnico, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo una respuesta.

El comité del Fideicomiso está integrado por un presidente que será el titular del Ejecutivo estatal o quien él designe; un secretario técnico, también designado por el gobernador; un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público federal, un integrante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno federal, el secretario de Hacienda estatal, además de un miembro de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado.

También en el comité debe haber un integrante de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado; dos representantes del Gobierno municipal, un comisionado por cada acreedor del Fideicomiso Público, dos miembros de la sociedad civil de Ciudad Juárez y dos integrantes del Congreso local.