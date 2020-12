Castigará deuda a los próximos 3 sexenios

Tomada de internet

Ante el endeudamiento que mantiene el Estado, por lo menos las próximas tres administraciones deberán aplicar no sólo modelos económicos responsables, sino también diferentes reestructuras que les permitan aprovechar menores tasas de interés y cumplir así con compromisos como pago a proveedores, infraestructura y hasta nómina, explicó el economista Luis Gutiérrez.

El profesor de Economía de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) señaló que el principal reto al que se enfrenta la actual administración estatal es garantizar no sólo su operación para los próximos nueve meses, sino además asegurar el buen funcionamiento de los primeros tres meses del próximo Gobierno.

“Chihuahua es uno de los estados más endeudados del país, por lo que la presión en sus finanzas públicas lo deja en una situación de vulnerabilidad, es por eso que se busca la forma de autorizar este nuevo crédito por más de mil 600 millones de pesos”, comentó.

“Lo que deben hacer el Estado y el Congreso local es darle capacidad de operación al gobierno durante todo el año, debe haber más imaginación al refinanciar las deudas y aprovechar que hay tasas de interés más bajas, mientras que por otra parte pensar muy bien la parte de los impuestos”, agregó.

Gutiérrez Casas señaló que las opciones que tiene en estos momentos la administración estatal, además de un nuevo crédito, son la reducción de gastos operativos, así como el aumento en las contribuciones.

“No veo otra opción, hay que pensar cómo dar capacidad de operación a corto plazo, pero el Gobierno actual debe ser responsable y dejar recursos para que la nueva administración cumpla con sus obligaciones financieras; todo dependerá del destino que quieran darle a ese nuevo crédito que están pretendiendo”, reiteró.

“Este financiamiento no es que sea deseable, pero no hay otra ruta en este momento, principalmente cuando hay gastos comprometidos que no se pueden detener, no se pueden dejar obras a medias; sin embargo, las dudas permanecen debido a que el actual Gobierno no ha sido claro en el destino de ese recurso y si también servirá para ofrecer una capacidad de operación a la próxima administración”, afirmó.

La deuda que tiene el Gobierno del Estado con proveedores supera los 7 mil millones de pesos, y no sólo mil millones como lo reconoció recientemente el gobernador Javier Corral al lamentar la crisis financiera que enfrenta su administración de cara al 2021, según señalaron diputados de Morena.

Los legisladores presentaron documentos oficiales de la Secretaría de Hacienda que exhiben el nivel de endeudamiento que tiene la gestión estatal.