Catástrofe económica por sequía extrema en el país

Villa Ocampo, Durango.- En las zonas de agricultura de temporal en el Norte del país, donde se produce la mayor parte del frijol, las pérdidas por la sequía superan el 70 por ciento de la cosecha, por lo que se esperan precios rozando los 50 pesos el kilogramo en las tiendas. Hay reportes de que en Zacatecas ya se vende a 48 pesos, mientras que en Chihuahua subió de 37.50 hasta 44.30 por kilo.

El exdiputado federal Eraclio “Yako” Rodríguez Gómez, previó que van a empezar a escasear el maíz y el frijol, con el consiguiente aumento a sus precios, debido al desplome de las cosechas en Zacatecas, Durango y Chihuahua, principales productores de la leguminosa. ¿Las causas?, “Yako”, quien es también integrante del Frente Nacional de Rescate del Campo Mexicano, explica: “es la falta de lluvias, que no cayeron este año en cantidad suficiente para soportar la producción; pero no me refiero sólo a que las plantas no alcanzan un crecimiento óptimo en las tierras de temporal, sino además a que el calor excepcional que sufrimos este año en el país, afectó también en las zonas de riego, porque en el caso del maíz, cuando le sale la espiga, se poliniza la planta, pero a los 38 grados centígrados se muere el polen, y ya no habrá fruto”.

De acuerdo con el último reporte del Monitor de Sequía en México, se trata de una sequía extrema. El informe indica que las lluvias estuvieron por debajo del promedio, y que eso ocasionó importantes déficits de precipitación en gran parte del territorio nacional. Este organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que el fenómeno tuvo su origen en la presencia constante de un sistema anticiclónico en el Noroeste, Norte, Noreste y Centro-occidente de la república, lo que propició un ambiente de caluroso a muy caluroso, con temperaturas mayores a 35ºc en algunas regiones.

EN DURANGO, EL AÑO MÁS SECO EN UN SIGLO

Según el Servicio Meteorológico estatal en Durango, que cuenta con registros desde 1923, los datos recogidos al tercer trimestre de 2023 revelan que se trata del año más seco en por lo menos un siglo completo en el estado. Aquí, el valle del Guadiana alcanzó una precipitación de únicamente 135 milímetros en todo el año, según un informe que dio a conocer el meteorólogo Florencio Rodríguez Loera. Oriundo de Meoqui, Chihuahua, Rodríguez Loera, quien trabajó en Conagua durante más de 40 años, tiene reconocimiento como meteorólogo Nivel 3 por el Servicio Meteorológico Nacional.

SONORA: TODO ES CATÁSTROFE

Acá, la sequía alcanzó a 71 municipios, el 98.6% del territorio. De los municipios afectados, ocho de ellos cuentan con sequía moderada, nueve con sequía severa y 54 con sequía extrema, que representa a más del 70% de la entidad. Sonora sufre junto con Chihuahua, ya que el almacenamiento de sus presas para las zonas de riego, dependen casi en su totalidad de los escurrimientos de aguas de la Sierra Tarahumara. Y si en Chihuahua las presas no alcanzan volumen para un riego suficiente, Sonora sufrirá igualmente.

HIDALGO EN EMERGENCIA

La información del Monitor de Sequía en México, y la Dirección Local Hidalgo de la Comisión Nacional del Agua, con corte al 15 de octubre de 2023, reveló que en cinco municipios se reportan sequía excepcional (D4), en 33 sequía extrema (D3), en otros 28 sequía severa (D2), 17 sequía moderada (D1) y en 1 “condiciones anormalmente secas” (D0). En el extremo malo de las mediciones, se encuentran, con sequía excepcional, Chapulhuacán, Jacala de Ledezma, La Misión, Pacula y Pisaflores.

ZACATECAS, LA CAÍDA DEL FRIJOL Y DE LA ECONOMÍA

Zacatecas, que hace dos años fue el estado que más produjo frijol en México, enfrenta una grave situación por la sequía. En los informes de Conagua, de los 58 municipios de Zacatecas, 47 presentan sequía extrema y 11, severa. En cifras de la federal Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), en el 2020 se comercializaron 381 mil 671 toneladas de frijol, que produjeron un ingreso calculado en 5 mil 662 millones de pesos a los productores zacatecanos. Hoy, 2023, todo eso fue barrido por la emergencia de la sequía.

DAÑOS CATASTRÓFICOS AL AGRO EN CHIHUAHUA

Y en Chihuahua, por otra parte, este año la sequía ocasionó daños catastróficos en el 90.7% de la agricultura de temporal. René Almeida Grajeda, el secretario de Desarrollo Rural, informó que tal es el tamaño de la afectación debida a la ausencia de lluvias, por lo que ya es considerada como una sequía severa.

Entre las consecuencias, se calcula que, para los principales cultivos de temporal, como el maíz, frijol, la avena y el sorgo forrajero, los daños son del 80%, lo que conlleva una falta de disponibilidad de frijol en especial y, por ende, la inevitable alza en el precio de la leguminosa.

Asimismo, es seguro que habrá menor disponibilidad de forrajes para el ganado, lo que en automático provocará aumentos en el precio de la carne en canal. Por todo lo anterior, el impacto económico está calculado en 2 mil 700 millones de pesos.

¿APOYOS A LOS PRODUCTORES?

Sobre la emergencia en el frijol, el secretario chihuahuense de Desarrollo Rural, René Almeida reiteró que este cultivo presenta un daño en el 80% de la superficie de temporal sembrada. Instó a los productores a exigir “ya”, el pago de los seguros catastróficos a razón de mil pesos por hectárea. En el tema ganadero, trajo a mención que Chihuahua cuenta con un programa de distribución de 4 mil toneladas de suplemento alimenticio.

Por otra parte, en Zacatecas, dentro del marco del Proyecto Estratégico Atención a la Sequía Agrícola, se anunció por parte del gobierno estatal, la otorgación de mil pesos por hectárea con hasta 10 hectáreas por productor.

En tanto, en el Congreso de Durango, los diputados locales solicitaron a los gobiernos federal y estatal realizar acciones para mitigar los efectos de la sequía que está afectando a los campesinos y ganaderos del Estado, además para que se refuercen los protocolos del bombardeo de nubes.

¿Y AMLO? SU GOBIERNO ELIMINÓ LOS APOYOS AL CAMPO

La gran interrogante en este momento es si va a ser posible que el gobierno federal “arme” un paquete de apoyos para contrarrestar los efectos económicos catastróficos de la sequía.

Al respecto, Eraclio “Yako” Rodríguez, quien fue diputado federal por Chihuahua bajo las siglas de Morena entre 2018 Y 2021, expresó: “Yo sostengo que el de AMLO es un gobierno muy neoliberal y alejado de los intereses populares, porque deja en manos de la iniciativa privada las decisiones estratégicas en producción alimenticia y la comercialización de los productos del campo”. Puso como ejemplo de ello, el “famoso” acuerdo de López Obrador con los grandes empresarios productores para ampliar el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), con el que se comprometieron a que 24 productos de la canasta básica se iban a mantener en $1,039 pesos hasta el 28 de febrero de 2023. Preguntó intencionadamente Eraclio: ¿Acaso los consumidores pudieron ahorrar y comprar a mejores precios? “No”. Porque los grandes conglomerados, “como Walmart, tal vez vendieron menos durante la contingencia, pero indudablemente que sus ganancias han subido de manera exorbitante”.

UNOS COLUDOS, OTROS RABONES

El también líder de productores y radicado en el municipio de Namiquipa, Chihuahua, que es el centro de la región temporalera del estado, se quejó de la disparidad existente entre el precio que se paga a los pequeños productores, y el precio que establecen los grandes distribuidores y los industriales. “A nosotros nos pagan el maíz a 4 pesos el kilo, 4 mil la tonelada, pero ¿cómo es posible que lo lleguen a vender estos tiburones hasta a 30 pesos?”. Señaló que de un kilogramo de maíz salen 1.6 kilogramos de tortillas, que se venden a un promedio de 24 o 25 pesos al público, si no es que a más. “En el caso del trigo, la brecha de la disparidad es peor, porque al productor se lo compran a $3.50 por kilogramo, pero de ese mismo kilo les salen 33 panes a los panificadores… ¿el pan a 10 pesos y el trigo por kilo a 3.50? Los industriales le sacan 330 pesos a un kilo de trigo. Mucha, demasiada ganancia”.

FUTURO INCIERTO, SIN FONDEN Y OTROS APOYOS

“Hemos insistido en que se elabore una ley federal de precio justo, precisamente para terminar con la desigualdad que representa que Bimbo, que Cargill, lleguen a sacarle hasta un 2 mil por ciento a nuestros productos, o que Maseca obtenga, después del proceso de manufactura, un 700 por ciento de ganancia al maíz”.

“Yako” insistió sobre el tema ante su bancada cuando era diputado federal, así como en la necesidad de conservar, por ejemplo, el Fideicomiso de la Financiera Rural, y el otro, el Fondo Nacional para Desastres Naturales (el famoso, necesario y hoy tan anhelado y ausente Fonden). Pero sus ex compañeros morenistas y aliados en la Cámara de Diputados, se empeñaron en aprobar todas las iniciativas de recortes masivos del presidente de la república sin cambiarles ni una coma. Tal cual.

Y aunque el de la Financiera Rural se mantuvo en “reserva”, Morena lo desapareció junto con los otros 108 fideicomisos públicos, a partir de la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador, el jueves 8 de octubre de 2020.

La suerte de esos fideicomisos, y de manera destacada del Fonden, que hoy en día podría haber sido un instrumento para aliviar en parte la crisis que está provocando la actual sequía, es la suerte, también, de los agricultores, los ganaderos y de los consumidores del norte y del país completo.