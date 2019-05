Celebran Día Mundial de la Cruz Roja

Chihuahua.- El 8 de mayo se celebra el Día mundial de la Cruz Roja, fecha de nacimiento de su fundador, Henry Dunant, el cuál fue en el año de 1828 en Ginebra, Suiza, mientras que en México se estableció el 21 de febrero de 1910 y en Chihuahua el 5 de octubre de 1950, informó el Coordinador Administrativo de dicha Institución, Javier Almazán.



En este sentido mencionó que no se tiene contemplado algún festejo, por lo que celebraran trabajando y brindando el servicio a la comunidad, así como se hace durante las 24 horas de los 365 días del año.



La Cruz Roja en Chihuahua cumplirá 79 años desde que se estableció en 1950, esto a un costado del Hospital Militar, después de que en 1934 no funcionara, renaciendo por la participación de Leandro Valle Salazar.



Dicha institución se mantiene con donaciones de la ciudadanía a través de las colectas anuales, en este año inició el 8 de abril y concluirá el 15 de junio, cuyo recurso es utilizado para el gasto operativo, informó Javier Almazán.



Agregó que no se recibe subsidio gubernamental, sin embargo por acuerdo del poder ejecutivo y legislativo, en el programa de revalidación vehícular se incluye un derecho a favor de la Cruz Roja, el cuál es de 36 pesos por trámite, recurso utilizado para equipamiento, infraestructura y capacitación.