Celebran exfuncionarios arribo de César Duarte a Chihuahua

"¡Que el cielo bendiga a Chihuahua!

En la vida no hay casualidades, hoy es de estas veces que hasta el cielo conspira.

Los titulares en los medios dirán:

Llegó Cesar Duarte y con él, la lluvia."

Lo anterior fue posteado en la cuenta particular del ex Auditor Superior del Estado, Jesús Esparza luego de que trascendiera el arribo del ex Gobernador a tierras chihuahuenses. Cabe descartar que el ex auditor estuvo preso varios años por presuntos delitos de peculado.

Algunos de los ex funcionarios parralenses que trabajaron con Cesar Duarte Jaquez dieron muestras de alegría con el arribo del "su amigo" a tierras chihuahuenses.

La ex delegada de Prospera, Delia Rita Soto Payán también público "¡Bienvenido a casa, sus amigos les esperamos !"

Otro de los ex funcionarios de la Secretaría de Economía, Amador Villalobos Villalobos, hermano de la regidora priista Dalila "Ora si viene en patrón en camino, atm!."

La extradición de Cesar Duarte ha sido el tema durante el día en la comunidad parralense ante el arraigo del ex mandatario, es importante decir que una buena parte de los participantes en los medios de comunicación reconocen mucho más el trabajo de Duarte que de Javier Corral a pesar de las circunstancias.