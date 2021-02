Células Covid clausuraron 5 bares en Parral

Hidalgo del Parral. - Elementos de la Agencia Estatal de Investigación implementaron en Parral un operativo en bares, cantinas y drive inns, acción en la que clausuraron cinco establecimientos.

Durante la noche de este sábado, policías y personal de Gobernación del Estado efectuaron las revisiones en varios negocios, con los siguientes resultados:

1. Drive-Inn K2 Pepe’s por operar fuera del horario establecido por la Ley, con un aforo aproximado de 70 personas en el interior, no contar con una sana distancia, poner en riesgo la salud, no contar con las reglas sanitarias establecidas por la Secretaría de Salud y no vender comida.

2. Bar & Grill Kactus por operar fuera del horario establecido por la Ley, con un aforo aproximado de 70 personas en el interior, no contar con una sana distancia, poner en riesgo la salud, no contar con las reglas sanitarias establecidas por la Secretaría de Salud y no vender comida.

3. Bar El Porfirio por operar fuera del horario establecido por la Ley, con un aforo mayor a 100 personas en el interior, no contar con sana distancia, poner en riesgo la salud, no contar con las reglas sanitarias establecidas por la Secretaría de Salud.

4. Bar La Canalla por operar fuera del horario establecido y no contar con una sana distancia, poner en riesgo la salud, no contar con las reglas sanitarias establecidas por la Secretaría de Salud.

5. Restaurante Caracal Bistro, por operar fuera del horario establecido y no contar con el permiso para vender alcohol.

6. Domicilio particular: Cruce de las calles Pedro Alvarado y 20 de Noviembre, para disuadir una fiesta, debido a la cantidad de gente que se encontraba en el lugar.