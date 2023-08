Cero tráfico por Guadalupe-Tornillo

Archivo / El Diario de Juárez

En el primer día de operaciones de comercio internacional en el puente fronterizo Guadalupe-Tornillo, ningún camión cruzó mercancías.

Aunque el compromiso de Index Chihuahua era enviar al menos 50 tractocamiones diarios por ese cruce, Manuel Sotelo Suárez, presidente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez, atribuyó a la inseguridad en el Libramiento Samalayuca-Guadalupe la falta de respuesta por parte de las compañías que vienen de la capital del estado.

“El reporte que yo tengo es que ayer (el lunes) no pasó ningún camión. Ojalá y que me equivoque, pero eso tampoco quiere decir que no va a haber empresas que quieran cruzar por allá”, expresó.

Además, el líder de los transportistas dijo que no es tan fácil que desde el primer día de operaciones se dé el intercambio de mercancías entre ambos países.

“Debemos esperar que esto vaya transcurriendo, porque no es fácil cambiar la logística. Entonces, yo no sé qué esté pasando con la industria exportadora de Chihuahua, que había comentado que tenían comprometidas al menos 50 empresas”, declaró.

Las últimas noticias sobre los hechos violentos registrados en la carretera que conduce de la Panamericana al Valle de Juárez pudieron haber impactado en la decisión de las empresas, indicó Manuel Sotelo Suárez, presidente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez.

“A lo mejor eso hizo que algunos o varios cambiaran su interés de cruzar por allá. Yo me imagino que al menos los Index, tanto de Juárez como de Chihuahua, ya deben de haber tenido pláticas suficientes con las autoridades como para que les den la certeza sobre la seguridad de las personas y mercancías que van a pasar por allá”, expresó.

Recordó que son 90 días los que este cruce estará a prueba para el intercambio de mercancías entre ambos países, con un horario de 10 de la mañana a cuatro de la tarde. Después de esos tres meses, se determinará si el cruce cumplió su objetivo y se extienden horarios o de plano se cierra nuevamente.

De acuerdo con Manuel Carrasco Estrada, director del Comité de Comercio Exterior de Index, con la reapertura de este puente se prevé que los cruces de tráileres por mes alcancen los mil 200, la mayoría de ellos de maquilas ubicadas en la ciudad de Chihuahua.

El Diario buscó a Sergio Colín Chávez, presidente de Index Juárez, para conocer su postura, pero no hubo respuesta.

Se unen militares a patrullaje

Personal del Noveno Regimiento de Caballería Motorizado se sumará a las labores de vigilancia en el nuevo Libramiento Samalayuca-Guadalupe, donde se han registrado balaceras entre integrantes de grupos delictivos, informó ayer el general Saúl Luna Jaimes, titular de la V Zona militar.

El jefe regional de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señaló que se van a ampliar las acciones de vigilancia, mediante filtros de revisión de personas y vehículos en esa carretera nueva, además de otro punto del Valle de Juárez.

Señaló que ese tramo fue habilitado para las transacciones comerciales de la industria del estado y por ningún motivo se va a permitir que los grupos criminales se apoderen de esa zona.

Platicó que el fin de semana pasado se reunieron con directivos de la Aduana, empresarios y personal de la Guardia Nacional (GN) para acordar acciones de vigilancia, en las que se incluirá tecnología moderna como drones y equipo satélital de comunicación.

Señaló que se tienen asignados para vigilar esa zona a un grupo de más de 80 militares, que tendrán actividades a partir de esta misma semana.