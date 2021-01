Cortesía / Durante la comparecencia del mandatario estatal en octubre pasado

Ciudad Juárez— El proyecto de dictamen de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública del Congreso local que plantea autorizar al Gobierno del Estado un crédito de largo plazo por mil 633.8 millones de pesos prevé también darle facultades para modificar “montos por rubro de inversión”, lo cual fue considerado como un “cheque en blanco” para el Ejecutivo.

“Se faculta al Estado para realizar modificaciones a los montos por rubro de inversión provenientes de causas justificadas, entre otras, cancelación de obras y/o equipamientos, ahorros y economías resultantes de los procesos de adjudicación de las obras y de la propia ejecución de las inversiones”, dice el texto del proyecto.

“Y, en su caso, los recursos que se liberen podrán ser asignados por el Estado a inversiones públicas productivas que se adicionen a los rubros de inversión”, agrega.

De acuerdo con Jesús Valenciano, panista y presidente de la comisión, el párrafo permite al Ejecutivo “dejar de hacer” ciertas obras que, aun cuando se hayan programado en el anexo con el que se solicitó el crédito, se compliquen por diversos motivos, como problemas jurídicos con la tenencia de la tierra u otros.

“(El Gobierno del Estado) ha dicho que, al final, lo que se logre ejecutar de aquí al mes de julio es lo que va a permitir que sea devengado con el pago del crédito”, dijo Valenciano.

“Lo demás, si en algún momento, por alguna razón que alguna de las obras no haya arrancado… hay una bronca del algún tipo porque algún ejido no quiere que se haga, etcétera, al final a eso se refiere: que el estado podrá en ese momento decir ‘hasta aquí, no quiero problemas en la entrega-recepción, sólo quiero lo que puedo ejecutar hasta el último de julio”, agregó el panista.

¿Dónde quedaron 3 mil 400 mdp?

Para Miguel Colunga, vocal de la comisión y coordinador de la bancada de Morena, sin embargo, la redacción abre margen para el uso discrecional de los recursos.

“Esa parte es riesgosa, porque a final de cuentas se le deja libre al gobernador que aplique el crédito donde a él le convenga, y eso puede llevarnos a una situación de que no haya transparencia ni rendición de cuentas, en donde se esté aplicando el crédito, tal como sucedió con el Plan Emergente de los 3 mil 400 millones de pesos, que nadie supimos dónde quedaron, puede suceder lo mismo”, dijo Colunga.

“Le firma el cheque en blanco al gobernador. Finalmente dice: ah bueno, entonces yo soy libre de modificar el destino del crédito. Yo puedo hacer con el crédito lo que quiera, en determinado momento”, agregó el morenista, que ha expuesto su rechazo a la autorización del préstamo.

Hasta ayer por la tarde, la sesión de la comisión en la que se analiza el dictamen continuaba en un receso iniciado desde la noche del pasado lunes, cuando inició la reunión del órgano legislativo.

De acuerdo con Valenciano, la redacción del proyecto de dictamen fue elaborada por la secretaría técnica del Congreso con base en la solicitud del Ejecutivo y las opiniones de los legisladores, y podría ser discutida entre mañana viernes y la siguiente semana.

“Lo que está es un avance de decreto porque así se tiene que trabajar siempre. Lo importante sucederá cuando se lleve a cabo de nuevo la reunión de comisión, y ahí sí ya se vota y se dice quién está a favor, quién en contra y por qué y qué modificaciones”, señaló el panista.

“Los diputados están pidiendo más tiempo para analizar algunos detalles y revisar si no se contradice a algún reglamento o ley”, agregó Valenciano.

srodriguez@redaccion.diario.com.mx