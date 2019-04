Cheros denunciará a México ante CIDH

Chihuahua.- La organización chihuahuense Cheros y México Igualitario, denunciaran al estado mexicano pues consideran que no hay una igualdad de derechos en todo el país en cuanto acceso al matrimonio y Andrés Manuel López Obrados no ha vigilado que las entidades federativas respeten lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos.

A continuación, las exigencias de las agrupaciones

La Ciudad de México modificó su legislación en 2009 para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Desde 2011 y partir de los amparos promovidos en Oaxaca, la lucha por el matrimonio igualitario se ha extendido en todo México a través de diversas estrategias. En Chihuahua iniciamos la lucha por el matrimonio igualitario a través de juicios de aparo desde el año 2013, cuando en cumplimiento de una sentencia se realizó el primer matrimonio entre personas del mismo sexo en el Estado. A partir de entonces se continuaron tramitando juicios para parejas del mismo sexo que desearan casarse, así como de personas solteras homosexuales y lesbianas que desearan tener reconocido su derecho para ejercitarlo en un futuro. A la fecha se han presentado más de 117 amparos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto varios amparos reconociendo la discriminación existente en la legislación de Chihuahua que define al matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. En 2015 la Primera Sala de la Suprema Corte emitió la jurisprudencia 43/2015 que señala que “la Ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere que la finalidad del matrimonio es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional”. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación General 23 dirigida a todos los órganos legislativos para que modificara su legislación a efecto de permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la Opinión Consultiva 24/2017 en torno al mismo tema. Al día de hoy las legislaciones que por reforma o intervención de la Suprema Corte permiten el amtrimonio entre personas del mismo sexo son: Ciudad de México, Campeche, Coahuila, Colima, Michoacán, Nayarit, Puebla, Chiapas, Nuevo León y Aguascalientes. A pesar de los litigios y las solicitudes realizadas al Congreso local, Chihuahua sigue manteniendo vigente una legislación que discrimina con base en la orientación sexual de las personas. Debido a que todos estos esfuerzos no se han materializado en la reforma legislativa que Chihuahua necesita para dejar de discriminar, México Igualitario y CHEROS han presentado una denuncian contra México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La petición presentada ante la Comisión Interamericana denuncia a México por el incumplimiento de diversas obligaciones establecidas en la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta petición es producto de varios litigios promovidos por Fernando con asesoría de México Igualitario y CHEROS en los que se ha demostrado la imposibilidad de que con los recursos judiciales existentes en el país se garantice de manera efectiva y a nivel nacional el derecho a contraer matrimonio con una persona del mismo sexo. Actualmente el matrimonio igualitario es un derecho que se reconoce dependiendo de la entidad federativa en que se habite. Esto es violatorio de la Convención Americana porque permite un trato discriminatorio entre los y las mexicanas. También se denuncia expresamente que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha incumplido la cláusula federal de la Convención Americana que señala que como titular del Ejecutivo Federal tiene la obligación de activar los mecanismos que sean necesarios para que las entidades federativas cumplan con las obligaciones contraídas por México al firmar dicho tratado internacional. En este contexto esperamos que la Comisión Interamericana elabore un informe de fondo sobre la situación de discriminación que se vive en México en lo referente al matrimonio igualitario y que constate que los recursos judiciales no son efectivos para lograr el reconocimiento de ese derecho en todo el país. Los trámites ante la Comisión Interamericana son extensos, pero confiamos firmemente en que es importante el llamado a la comunidad internacional para evidenciar la falta de compromiso de México con el respeto y la garantía de los derechos humanos hacia la población LGBTTT. No descansaremos hasta que el matrimonio igualitario sea una realidad para todo el país; por ningún motivo aceptaremos la creación de alguna figura distinta. El derecho a contraer matrimonio está reconocido en la Constitución Federal y la Convención Americana. Alex Alí Méndez Díaz Director de Litigio en México Igualitario [email protected] 5548347720 Luis Fernando Mendoza Padilla Presidente de CHEROS 6144274730