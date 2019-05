Chihuahua, cuarta entidad más peligrosa para migrantes

Por estar a la intemperie, las personas migrantes son más propensas a sufrir enfermedades, sin olvidar el alto porcentaje de discriminación que sufren por residentes del estado de Chihuahua, el cual además les representa la cuarta entidad más peligrosa, según el informe especial de ‘‘Los Desafíos de la Migración’’ de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).





Así fue referido por el Congreso del Estado para ampliar la definición de migrante dentro de la ley local, en la que se especificaba que esas personas eran connacionales o extranjeros que transitaban por Chihuahua con la finalidad de llegar a Estados Unidos, pero ahora se les considera a cualquiera que esté en tránsito por la entidad.





El diputado del PAN, Luis Alberto Aguilar Lozoya, presentó el año pasado la iniciativa que derivó en esos cambios, y en ella hizo énfasis en lo indicado por la CNDH en uno de sus informes.





Son grupos que a veces viajan como familias enteras, y a expensas de la caridad en calles y cruceros, lo cual, no sólo no es un secreto, sino que también parece que nos vuelve cómplices de la no atención, o en el peor de los casos, ajenos, indiferentes y hasta deshumanizados, subrayó.





Esos argumentos los tomó la comisión de Asuntos Fronterizos para modificar la Ley de Protección y Apoyo a Migrantes para el Estado de Chihuahua.





México es un país con altos índices de migración irregular, por lo que deben generarse políticas públicas que tengan como base la seguridad humana, y sobre todo, plantearon los diputados, que contemplen la responsabilidad compartida de los países en la región, ya que México es parte de la Organización Internacional de Migración y de la Convención Internacional Sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias.





Se tienen identificados 15 puntos donde se encuentran grupos de migrantes dentro del municipio, entre las cuales están la calle 80 y vialidad CH-P; Rinconadas Los Nogales; Ponce de León; Sector Tres y Aeropuerto, en las cuales son auxiliados por vecinos de las colonias cercanas.





“Resulta obvio, a simple vista, que cada día hay más y más en condiciones paupérrimas, incluso familias, pidiendo apoyo en los cruceros de nuestras calles. Se nota de igual obvia manera, que se encuentran en total desamparo, como si sólo la caridad pública contara”, precisa el dictamen de la reforma.





Asimismo el legislativo consideró que existe la posibilidad de integrar esfuerzos del sector privado.





Esto dado que el sector salud ofrece atención gratuita a los migrantes que pudieran estar enfermos o sufrido accidente o lesiones en el trayecto. Se les atiende de forma gratuita en el Centro de Salud San Felipe, y en el Hospital General cuando requieren hospitalización, esto en la Ciudad de Chihuahua.





La instancia privada “Asociación Padre Maldonado”, hace recorridos por las vías del ferrocarril, para llevarles alimentos. En los recorridos se platica con los migrantes y se les dirige, si es necesario, al albergue de la asociación “Siete de Uno Migrando”, en la Colonia Revolución, de la capital del estado, a donde son trasladados y son acogidos con comida, techo durante 15 días, ropa, y posibilidad de aseo personal.