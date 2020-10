Chihuahua, de los más afectados por recorte

Ciudad Juárez— El estado de Chihuahua será de los más afectados en la atención a la salud, al retirar el Gobierno federal el Fondo de Salud para el Bienestar, del cual sus recursos se destinan para la atención de 66 enfermedades consideradas entre las más complejas, dijo el diputado federal de extracción panista, Miguel Riggs Baeza.

Esto ocurrirá porque Chihuahua, es de los estados que no firmaron para ser parte del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y no tendrá ese fondo de 101 mil millones de pesos que no se sabe a dónde irá dirigido, dijo el legislador.

El diputado chihuahuense comentó que en la Cámara de Diputados se incluyó en el dictamen para acabar con los fideicomisos, el Fondo de Salud para el Bienestar, lo que antes se conocía como el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, que son destinados para atender a pacientes de varias enfermedades complejas.

El legislador dijo que este recurso es para destinarlo a los fines que en materia de salud determine la Secretaría de Salud, pero no para las personas que están con estas 66 enfermedades, entre ellas el VIH, cuidados intensivos neonatales, cáncer de mama, seguimientos SEG, trastornos quirúrgicos congénitos y adquiridos.

Además está el cáncer cérvico uterino, cánceres de la infancia y la adolescencia, infarto agudo al miocardio, cáncer de próstata, cáncer de colon y recto, linfoma no Hodgkin, trasplante de córnea, hepatitis crónica tipo C, tumor testicular y cáncer de ovario epitelial.

También el trasplante de médula ósea infantil, cáncer de endometrio, trasplante de medula ósea adultos, hemofilia, trasplante renal para menores, enfermedades lisosomales y cáncer de ovario germinal.

Señaló que al retirar esos recursos la situación es sumamente grave para la salud de cientos de personas que dependían de eso para su tratamiento; es un atropello para todas ellas, enfatizó.

Dijo que esos recursos debían ser reembolsables en su gasto a las entidades federativas, pero ahora lo pasaran para otro fin, con manejo discrecional y con ello afectar a los estados que no firmaron con el Insabi.

Riggs Baeza dijo que ya se había tenido una fuerte reducción destinada para el cuidado de estas personas, desde que inició la administración de Andrés Manuel López Obrador, a comparación con la de Enrique Peña Nieto, por eso los múltiples reclamos de pacientes por todo el país, ya que les habían recortado el recurso para sus tratamientos.

La atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos, es 8% de cada peso asignado al ramo 12 del programa de medicamentos gratuitos, que antes era el Seguro Popular, dijo.

Riggs Baeza dijo que muchas de estas personas requieren de su tratamiento de manera rápida y no esperar de todo este proceso de anulación que hicieron con este fondo, por eso se han tenido cientos de reclamos con la reducción y ahora se tendrán por su cancelación.

“Así es como se está manejando la 4T contra los mexicanos y chihuahuenses”, dijo el diputado.