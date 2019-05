Chihuahua, en alerta roja por migrantes

Chihuahua.- El estado de Chihuahua se encuentra en “alerta roja” debido a la presencia de un número cada vez mayor de migrantes provenientes de por lo menos una decena de países tanto de Latinoamérica como África y Asia.





De acuerdo con Horacio Chavarría, Director del Centro de Estudios Multidisciplinarios en Investigación Intercultural –CEMII- la migración en tránsito ha crecido exponencialmente y pasando en menos de dos años de una alerta amarilla a una alerta roja.





“Hace unos meses hablábamos de que ya había una alerta amarilla pero no fue atendida. Hoy estamos en alerta roja porque la migración en el estado se ha acentuado y los flujos migratorios han dejado un importante número de hombres, mujeres y niños interesados en cruzar a Estados Unidos. Las caravanas que han llegado no están compuesta solo por migrantes centroamericanos sino que, a río revuelto también tenemos migrantes de Asia, el Caribe y África”, señala el entrevistado.





Aunque no existe una cifra oficial de migrantes, Chavarría señala que actualmente en la frontera Chihuahua-Estados Unidos hay por lo menos 5 mil extranjeros esperando cruzar al norte y generando con ello una serie de problemas a la comunidad.





“Hoy por hoy en Juárez deben estar replegados alrededor de 5 mil migrantes que quieren llegar al país vecino. Fundamentalmente vienen de Centroamérica, El Caribe y Sudamérica; en su mayoría son hondureños pero también muchos cubanos, venezolanos y en números menores guatemaltecos, salvadoreños, haitianos y a ellos se sumaron algunos países africanos con una cantidad importante de alrededor de 200 personas que vienen de El Congo, Etiopía y Sierra Leona entre otros países. El flujo es muy lento en las aduanas donde se revisan entre 10 y 15 casos y no para que todos sean aceptados, lo que ha llevado a una serie de problemas que la autoridad no tiene la capacidad de atender”, indica.





Explica que si bien es cierto los migrantes tienen derechos que deben ser vigilados y respetados, eso no significa que se cancele el derecho de otros, en este caso los ciudadanos mexicanos.





“Esto no es criminalizar al migrante sino hablar de la realidad. No puedes desatender a los propios para atender a los demás, hay que atenderlos a los dos pero el estado no está preparado para ello.





Ninguno de los tres órdenes de gobierno estaba listo y fueron rebasados por el tema. No hay sujetos preparados para entender el tema migratorio y encontrar la solución a la problemática”.





De acuerdo con Chavarría, cuando se habló de un “foco amarillo” era el momento de tomar decisiones, poner en juego las cartas para desarrollar estrategias que atendieran a los incipientes procesos migratorios que posteriormente se acentuaron.





“La alerta amarilla hace meses que se convirtió en un foco rojo. El tema está en manos de gente que no tiene herramientas para ello. ¿Dónde están pernoctando esos migrantes si no hay albergues, programas ni dinero suficiente? El gobierno no tiene considerado el problema en su dimensión total y este no se resuelve con voluntad únicamente sino con voluntad financiada que permita atender aspectos básicos”, enfatiza.





Por otra parte, explica que una gran cantidad de esos migrantes está pensando hacer trámites para quedarse legalmente en México, país que –de acuerdo con el entrevistado- no solo tiene un tremendo boquete en materia de empleos sino problemas graves de seguridad.





“Qué están pensando hacer los gobiernos para que los migrantes vivan dignamente aquí. Los habitantes de las principales ciudades del estado tienen quejas sobre la presencia de extranjeros que están en una condición ya no de paso sino que se han replegado y buscan la forma para sobrevivir en calles, cruceros, casas abandonadas, etc.”.





En cuanto a la existencia de un censo o una cifra real respecto a la cantidad de extranjeros que han llegado y siguen llegando a la entidad, Echavarría indica que no hay un dato duro del que se pueda partir.





“Hacemos cálculos pero no queremos ser agoreros. Tenemos cierta mesura pero también hoy, uno sale a la ciudad y para el rumbo que tome nos encontramos con gente de color que hace unos años no se veía y si llega a los puntos donde se refugian los migrantes y que ya tienen una red muy bien establecida a través del internet y las redes sociales, encontramos gente en Delicias, Chihuahua, Ojinaga, Casas Grandes y por supuesto en Juárez”.





Pero, ¿Cuáles son las rutas de la migración en el estado?





Según datos del -CEMII- la principal vía de ingreso al estado es desde Torreón Coahuila y Gómez Palacio Durango. Toman la ruta Jiménez-Camargo-Delicias hasta llegar a Chihuahua y de aquí pueden seguir dos vías: hacia Ojinaga o Juárez, son las más fuertes. Hay otros que ingresan a Sonora y entran por Agua Prieta hacia Janos-Ascensión y Juárez. Esa es una zona de doble vía. Hay quienes también van de Chihuahua a Casas Grandes y de allí hacia Juárez. Una tercera vía de ingreso a la entidad es desde Sinaloa donde toman el ferrocarril, atraviesan la sierra tarahumara y llegan a la capital para tomar las rutas mencionadas.





“La primera ruta es la más socorrida. Este mapa lo trabajamos con algunos funcionarios de protección civil y creo que nos ayudaría a ver cómo se está moviendo esta migración hormiga y luego la masiva que llega en diferentes formatos desde camiones particulares, autobuses de pasajeros, camiones de carga y ferrocarril. Hay rostros, nombres, orígenes que están allí y que se tienen que identificar”, dice.





Agrega que algo que también requiere revisión, es la gran cantidad de niños, niñas y familias que están llegando y cuyo número se incrementó en las últimas etapas de migración masiva.





“¿Qué se está haciendo por la infancia, hasta dónde están participando los gobiernos? -cuestiona- sí hay esfuerzos pero en la emergencia y la ignorancia no son esfuerzos calificados o que den resultados evidentes. Finalmente las fronteras siguen cerradas. Estados Unidos mantiene condiciones muy complejas, ha reforzado sus fronteras y las nuevas políticas de migración de México todavía no alcanzan a aterrizar para realmente atender este gran problema que tenemos y que implica riesgos para la comunidad. Ya se han presentado brotes de actividades ilícitas como robo de autos, asaltos a casa habitación –por ejemplo- perpetrados por migrantes. Evidencias hay, otra cosa es que la autoridad se quiera tapar los ojos y hable de que se criminaliza al migrante; creo que les hace falta estudiar. Hay que tener claro que en estas masas viene un poco de todo incluyendo quienes consumen drogas o tienen otros intereses, el valor o desvalor de cruzar territorios a costa de lo que sea y creo que es un tema que la autoridad debe considerar, evaluar”.





No se han tendido cercos sanitarios





La presencia de un número cada vez mayor de personas, de diferentes países y con diferentes características incluidos los padecimientos, no se ha tomado en cuenta, lo que podría generar problemas de salud pública señala Echavarría.





“No se están tendiendo cercos sanitarios para las enfermedades que vienen de otros países. El hecho de que una gran cantidad de personas defeque al aire libre –por ejemplo- representa un riesgo para la comunidad. Son oleadas de migrantes que se topan con el muro y se nos está regresando generándonos problemas y no hay ninguna estrategia por ningún lado y cuando se han planteado soluciones simplemente han sido rechazadas. No hay dinero para esto. La migración tiene altos costos para la autoridad y los territorios.





En este sentido, de acuerdo con la Secretaría de Salud, hasta el pasado jueves 2 de mayo un total de 712 migrantes que se encuentran en el estado han padecido o padecen alguna enfermedad desde que arribaron a la entidad. Según el médico Gumaro Barrios Gallegos, subdirector de Epidemiología de dicha dependencia, los padecimientos que enfrentan los migrantes son infecciones respiratorias con 514 casos, enfermedades diarreicas 79, dermatológicas 47, hipertensión arterial 43, infecciones en vías urinarias 18, diabetes 7 y últimamente 4 casos de varicela confirmados.





En este sentido asegura se realizan diferentes acciones, entre ellas la revisión médica de los migrantes, con la finalidad de evitar alguna epidemia. De igual forma indica que se ha monitoreado a grupos de haitianos, debido que podrían traer cólera, sin embargo ninguno ha dado positivo hasta el momento.

_______

RUTA DE LA MIGRACIÓN EN CHIHUAHUA

*Torreón-Gómez Palacio hacia Jiménez-Camargo-Delicias hasta llegar a Chihuahua capital.

*Desde aquí pueden seguir tres vías: hacia Ojinaga, Juárez y Casas Grandes-Juárez.

*Otros ingresan por la ruta del Pacífico a Sonora y de allí entran por Agua Prieta hacia Janos-Ascensión y Juárez. Esa es una zona de doble vía.

*Una tercera vía de ingreso al estado es desde Sinaloa donde toman el ferrocarril, atraviesan la sierra tarahumara y llegan a la capital para tomar las rutas mencionadas hacia la frontera

¿CÓMO LLEGAN?

*En autobuses públicos de pasajeros

*En camiones de carga

*En autobuses particulares

*En Ferrocarril