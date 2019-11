Chihuahua en llamas por la delincuencia

Chihuahua.- En tan sólo cuatro días la violencia se recrudeció en diversas ciudades y localidades del estado con saldo de 40 asesinatos de civiles, entre ellos un comisario, asimismo 17 camiones y vehículos fueron incendiados por integrantes del crimen organizado quienes atacaron a 14 obreros de la industria maquiladora en Ciudad Juárez los cuales sufrieron lesiones.

La instalación de “narcorretenes” en San Juanito, la distribución de mensajes en redes sociales de “toques de queda” ordenados por los grupos delincuenciales, unos calificados como falsos por la FGE y otros sin respuesta como el de ayer en la localidad de Creel, donde se alerta a la población de que habrá una “guerra” y limpia; han convertido al estado de Chihuahua en una auténtica “zona de guerra” sin capacidad de respuesta por parte del Estado.

Luego de la masacre de las familias LeBaron y Langford a manos de los criminales el pasado lunes en el municipio de Bavispe, situado en los límites de Sonora y Chihuahua, con saldo de tres mujeres y seis niños asesinados que conmocionaron al país y al mundo.

Todavía hasta antes del cierre de esta edición -ayer- se presentaban en la frontera sendos ataques de grupos criminales, quienes incendiaron simultáneamente un tráiler en el kilómetro 20 de la carretera a Casas Grandes y una rutera en la colonia Infonavit Solidaridad.





Entre los días lunes y martes, 3 y 4 de noviembre respectivamente, 14 personas fueron asesinadas en esta capital, la mayoría en su propio domicilio hasta donde irrumpieron los comandos armados a perpetrar los crímenes y en las que se utilizaron armas de grueso calibre, la mayoría fusiles de asalto calibre .223 y las llamadas “Cuernos de Chivo”.

Las bandas criminales se manifestaron con firmeza en las zonas centro, sur, occidente y norte de Chihuahua, demostrando la incapacidad de las corporaciones policiacas tanto federal, estatal y municipal para hacerles frente, en un abierto desafío a las instituciones y al estado de Derecho.

Registró Chihuahua capital lunes, martes y miércoles “rojos”

En la capital fueron asesinadas 16 personas, seis con armas de fuego los días lunes, martes y miércoles pasados.

Uno de los casos se registró en la colonia Insurgentes al norte de la ciudad, en donde tres jóvenes de entre 25 y 30 años de edad fueron acribillados, perdiendo la vida uno de ellos y quedando los otros dos lesionados.

Otra de las víctimas fue asesinada al interior de su vivienda en la colonia CDP. En la colonia Infonavit un hombre y una mujer fueron igualmente ejecutados en el interior de su domicilio por hombres que irrumpieron en la vivienda y en la colonia Granjas fue victimado un mecánico al ser sorprendido en el interior de su taller. En la colonia Campesina murió otro hombre que fue baleado y también otra persona que recibió impactos de arma de fuego en la colonia Alfredo Chávez.

Tan sólo el pasado lunes 3 de noviembre, hubo siete personas asesinadas, esto en las colonias Industrial y Diego Lucero.

Ayer jueves se registró otro homicidio en la ciudad en la colonia Paseos de Chihuahua, donde la víctima fue un sujeto que estaba a bordo de una camioneta Suburban, en el cruce de las calles Paseo de la Sierra y Paseo de Delicias, hasta donde lo alcanzaron las balas.

Queman 20 camiones y autos en Juárez en tres días de jornadas violentas, sicarios rociaron de gasolina a trabajadores de maquiladora: 14 heridos

En la frontera entre los días martes y jueves fueron ejecutados 26 hombres. Además los grupos criminales incendiaron 11 camiones del transporte público y ocho vehículos particulares y tracto camión.

Los hechos fueron en respuesta -según la versión oficial de la Fiscalía General del Estado-, a un cateo que se realizó el martes en el Cereso número 3 de Ciudad Juárez.

En los atentados contra los camiones urbanos, 14 obreros resultaron lesionados con quemaduras, toda vez que los delincuentes los rociaron con gasolina y les prendieron fuego, incluso les prohibieron que descendieran de las unidades mientras las llamas destruían las unidades, pero milagrosamente salvaron sus vidas. Las ejecuciones se dieron principalmente en las colonias Riberas del Bravo, Salvárcar, Independencia, Américas, Camino Real y el Sauzal.

En dicha jornada violenta los criminales dispararon además en contra de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado Zona Norte, donde un hombre resultó lesionado.

El alcalde de Ciudad Juárez, Armando Cabada y el fiscal Jorge Nava, declararon que los hechos violentos fue un intento de distracción por parte de un grupo criminal para disuadir a las autoridades de los tres niveles de gobierno de realizar un operativo de inspección en las instalaciones del Centro de Readaptación Social para Adultos Estatal Número 3.

Sin embargo este jueves fue reportado otro asesinato en la frontera de un hombre que tripulaba una pick up de color blanco en la intersección de la carretera Juárez Porvenir y el bulevar Independencia.

La víctima recibió múltiples impactos de bala calibre .223 de las que utilizan los fusiles de asalto AR-15.

Se enfrentan narcotraficantes en la Sierra, dejaron cuatro cuerpos abandonados en funeraria de San Juanito

Después de un enfrentamiento entre bandas antagónicas del crimen organizado, el pasado miércoles un grupo armado abandonó en una funeraria de la localidad de San Juanito, municipio de Bocoyna, cuatro cadáveres con impactos de bala, uno de ellos, con quemaduras en el 70 por ciento de su cuerpo.

Los empleados de la funeraria reportaron el incidente y refirieron que posteriormente familiares de los asesinados recogieron los cadáveres del lugar y se marcharon. Todos presentaban impactos por proyectiles de arma de fuego.

Dos de las víctimas fueron identificadas como Juan Carlos L. P. de 25 años, originario de Maguarichi y Agustín C. G. de 38 años, originario de Uruachi. Aparecieron dos “encobijados” en Nicolás Bravo y otro hombre muere apuñalado en Soto Máynez

Con el tiro de gracia dos personas fueron asesinadas el pasado lunes en un camino de terracería que conecta los poblados de Nicolás Bravo y Gómez Farías, los cuerpos fueron encontrados envueltos en cobijas.

El vocero de la Fiscalía Zona Occidente, Félix González, expuso que existen indicios sobre el grupo criminal que pudo haber perpetrado el doble homicidio, pero no hubo capturados. En otro evento, una persona fue asesinada por lesiones que recibió con arma blanca, luego de haber participado en una riña en el exterior de una pizzería ubicada en la comunidad de Soto Máynez.

La víctima fue identificada como Hiram Ontiveros de 28 años. Ni la policía estatal ni la preventiva pudieron detener al responsable.

Ejecutaron a comisario en el ejido “San Isidro” del Valle de Juárez

De varios disparos de arma larga fue asesinado el pasado miércoles el comisario del ejido San Isidro, José Luciano de la Torre, quien apenas el mes de enero del presente año había asumido dicho cargo. Los hechos sucedieron en la plaza del poblado que se localiza en el Valle de Juárez donde fue acribillado frente a varios testigos.

De acuerdo con la información que se filtró a los medios de comunicación, el comisario dio su testimonio a personal ministerial de la Unidad de Personas Ausentes de la Fiscalía Zona Norte, respecto a la desaparición de tres hombres de Juárez el pasado 21 de octubre, cuando las personas fueron a pescar al río Bravo. Aparentemente el ataque fue en represalias.

Se agarran a balazos CES y grupo delictivo en “Las Pomas”

Un enfrentamiento entre integrantes de un grupo criminal con agentes de la Comisión Estatal de Seguridad la noche del pasado miércoles en “Las Pomas”, municipio de Madera, dejó el aseguramiento de armas, vehículos y droga.

Sin embargo en la refriega no hubo personas fallecidas y se reportó a dos personas detenidas de manera extraoficial. Fue asegurada una bolsa con semilla y 23 paquetes de mariguana, dos vehículos, 4 armas largas, 22 cargados de diversos calibres y aproximadamente 10 mil cartuchos útiles.

Asesinaron a golpes a hombre en Guadalupe y Calvo

En un camino de terracería del municipio de Guadalupe y Calvo fue encontrado la mañana de este jueves un hombre sin vida, el cual presentaba múltiples golpes en la cabeza y en el rostro.

Fue en la comunidad de “Arroyitos”, seccional de Dolores en donde las autoridades encontraron el cadáver de Santos Camilo Morales Angulo de 41 años. No hubo detenidos por estos hechos.

Instalan “narcorretén” en San Juanito y hieren a empleado de Mina Palmarejo

Un empleado de la Mina Palmarejo identificado como Roberto Percy, fue herido de bala esta semana por integrantes de la delincuencia organizada quienes montaron un “retén” a la entrada del municipio de San Juanito.

El comando armado estaba parando vehículos, por lo que cuando la víctima paso por el lugar a bordo de su camioneta Mitsubichi, se asustó y no se detuvo tratando de escapar, recibiendo en respuesta disparos que lo alcanzaron e hirieron.

Advierten a través de redes sociales que habrá “guerra” en Creel

Este jueves en Creel, circuló a través de redes sociales un mensaje anónimo de advertencia en donde se anuncia que “habrá una guerra”.

El texto, que hasta ayer no era descalificado por las autoridades estatales, dice textualmente; “Gente de Creel: de la manera más atenta les pido que traten de evitar andar después de las 9 de la noche, aprecio a la comunidad de Creel y por el mismo motivo les informo que la guerra me la declararon, y por lo tanto no me voy a quedar con los brazos cruzados, no quiero que caiga gente inocente, ahí les dejo a su criterio este comunicado ya que empieza la limpia de los marranos de la Gente Nueva y esto también es para los chismosos, gatos, achichincles y dedos del pueblo…”