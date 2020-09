Chihuahua, entre los estados con más niñas desaparecidas

El Diario

Chihuahua, Chih.- Según las estadísticas presentadas por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), del 15 de marzo de 1964 al 17 de agosto de 2020 las 5 entidades federativas que presentaron un mayor número de reportes de niños, niñas y adolescentes desaparecidos, no localizados y localizados son Guanajuato con 6,254, el Estado de México con 6,206, Tamaulipas con 4,732, Chihuahua con 4,179 y, Yucatán 3,174 reportes. En conjunto suman el 42.7% del total nacional que son 55 mil 301 casos. Alondra forma parte de ellos.

“El gran problema que tiene Chihuahua en cuanto a la desaparición de menores, además de ser un estado con una larga situación de violencia, cruza precisamente con el carácter fronterizo, el tráfico de armas, drogas pero también los cambios políticos influyen porque combatir el crimen organizado es responsabilidad tanto del gobierno del Estado de Chihuahua como del Gobierno federal”, dijo en entrevista para El Diario Juan Martín Pérez, director general de Redim.

Agregó que existe una crisis de derechos humanos, y eso explica en buena parte de lo que está sucediendo porque el estado mexicano ya no tiene capacidad real de proteger la vida y la integridad de sus habitantes, y menos de los niños y niñas, y en este mismo contexto de crisis existen tres expresiones que explican lo que se está viviendo en México.

Informó que de cada 100 carpetas de investigación donde niños, niñas y adolescentes son víctimas, sólo tres responsables alcanzan algún tipo de sentencia o proceso, y eso estimula cualquier delito, particularmente contra menores.

“La desaparición es un crimen continuo, pero es la puerta a otros crímenes. Desaparecen a un adolescente, pero puede ser víctima de trabajo esclavo, explotación sexual, tortura, homicidio, convertirlo en sicario”.

Abundó que cada año se pierde al 25 por ciento de niños y niñas que no logran pasar al sistema educativo, lo que ya de por sí ha sido un problema, y con la pandemia hace efecto dominó y profundiza las cifras de violencia doméstica y feminicidios, entre otros.

Explicó que antes de la pandemia, en 2018, 800 mil niños, niñas y adolescentes ya no continuaron sus estudios, se quedaron hasta secundaria a nivel nacional.

Cada año se pierde el 25 por ciento, y con la actual crisis económica tendremos a más niñas quedándose en casa y más varones en las calles.

“Todos los indicadores negativos van a incrementarse; en Chihuahua ya había antecedentes. Actualmente, por ejemplo en desaparición tiene acumulados 4 mil 179 reportes de desaparición, de los cuales 799 menores siguen desaparecidos.

Además es un gran estado, pero es específicamente en Ciudad Juárez, Chihuahua y Cuauhtémoc. Está focalizado”.

A tres años de la desaparición de Alondra María aún no se ha podido dar con el paradero de Ramiro C. C., señalado como el principal sospechoso de la ausencia forzada.

La fiscal de la Mujer, Wendy Chávez ha dicho públicamente que se han entrevistado con diferentes personas tanto en Juárez como en municipios de la sierra en busca de Ramiro, pero las indagatorias no han sido fructíferas.

También ha negado que la investigación se haya abandonado asegurando que las indagatorias se mantienen para poder ubicar al abuelastro debido a que existe una orden de aprehensión en su contra. Sin embargo, a pesar de los reportes que aseguran existen, donde se indica que Ramiro ha sido visto en Juárez y otras comunidades de la sierra, no ha sido detenido.

El pasado 23 julio 2020, la FEM informó haber tenido reportes de “avistamientos” de Ramiro, por lo que se llevaron a cabo cateos en tres domicilios de la capital donde se presumía podría alojarse esta persona.

Las viviendas cateadas están ubicadas en las calles Camilo Cienfuegos 262 y 274 de la Colonia Diego Lucero; Calle Mineral Veta Colorada 4736 Colonia Minerales; y Calle Monte Etna 15515 Colonia Atenas, en las que se presume esta persona ha sido vista. Los resultados han sido negativos una y otra vez.