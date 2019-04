Chihuahua está paralizado: Santini

Chihuahua.- Para el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Santini Ramos, el Gobierno Federal está paralizado en Chihuahua, sin nombramientos de representantes y sin respuesta alguna ante los graves problemas económicos, de migración y de exportaciones, que asfixian a los sectores productivos.

La situación de la entidad se agrava debido a que el Gobierno del Estado ha quedado a deber sobre todo en materia de gasto público e inversión, que sigue justificando con la situación que heredó del sexenio pasado, “lo cual no puede ser a 2 años y medio de que comenzó la administración”.

Santini, expresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación y primer dirigente del CCE en el nuevo modelo que comenzó este año, asienta que hasta la fecha no se pueden destacar aspectos positivos de la administración pública a nivel federal, por el contrario son los negativos los que se han acumulado desde su comienzo en diciembre del año pasado.

“Lo que vemos es una serie de señales que nos han afectado, no vemos alguna que nos haya beneficiado, al sector privado y a la sociedad en general”, dice el empresario en entrevista exclusiva, en la que aborda la visión del empresariado sobre los problemas de la actualidad y su misión como líder del CCE, en esta nueva conformación que estrenó hace poco más de un mes.

Señala que el cambio en el organismo empresarial era necesario después de más de dos décadas en que había funcionado en su esquema original, pero al cambiar la situación política del país y la dinámica de las organizaciones, se tenía que evolucionar al nuevo modelo, para que lograra tener la representatividad suficiente del sector privado. Santini asienta también que gran parte de su misión es cambiar la idea que se tiene de que el empresario es aquel que tiene grandes negocios y cientos de empleados, pues en realidad es desde el pequeño comerciante hasta el más afamado empleador y cada uno juega un papel importante en la economía y el desarrollo de la entidad.





NO SE PUEDE SEGUIR CULPANDO AL GOBIERNO ANTERIOR

En su evaluación del Gobierno del Estado, el presidente del CCE señala que el mayor problema que se observa es el financiero, lo cual repercute en todos los sectores, como el educativo, en el que deja de invertirse en infraestructura o se afectan salarios de los maestros; y el de salud, que enfrenta una crisis por falta de medicinas y hospitales sin terminar.

“Pero después de dos años no podemos seguir culpando al gobierno anterior, tenemos que tomar acciones adecuadas para que se mejoren las finanzas”, declara. “Un gobierno sin dinero es imposible que haga muchas cosas.

Si no tiene dinero, la educación no va a mejorar, al contrario. Vamos a seguir con carencias y problemas”.

Convencido de que la mejor política de desarrollo social es una buena política de desarrollo económico, Santini Ramos critica también la falta de un presupuesto acorde a la instancia encargada de la promoción del estado como un buen lugar para invertir. Refiere que la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico apenas cuenta con un presupuesto de entre 120 y 130 millones de pesos, nada en comparación con su similar de, por ejemplo, Guanajuato, que recibe 10 veces más y sus resultados se notan en cómo las inversiones se han ido al Bajío.

“Estoy de acuerdo en que viajen a exposiciones por todo el mundo, que vayan a presentar las condiciones buenas que tiene Chihuahua, y que trabajen... Esa secretaría se ve también afectada por un bajo presupuesto que tenemos”, señala.

También en torno a la situación financiera del estado apunta que se ha dialogado con el secretario de Hacienda, tras la reestructura de la deuda pública, de la cual se pretende obtener ahorros de 2 mil millones de pesos que se van a invertir en obra pública.

“Pero cuál obra pública, es lo que preguntamos y aún estamos esperando respuesta. Porque si ya hay un plan para la reestructura, si ya hay un plan para tener esos recursos, necesitamos saber cuál es exactamente la obra que se proyecta.

Aún no hemos recibido una respuesta”, critica.





NO HEMOS VISTO A CORRUPTOS EN LA CÁRCEL

El dirigente empresarial asegura que la administración de Andrés Manuel López Obrador comenzó con expectativas muy altas, aunque con ciertas preocupaciones de los empresarios, que resintieron las decisiones que se tomaron desde un inicio, con la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, lo cual mandó un gran mensaje negativo.

“Después con el discurso contra la corrupción vimos más señales negativas. Estamos convencidos de que la corrupción es el gran cáncer de nuestro país. Pero se habla mucho de la corrupción y hasta la fecha no vemos ni un corrupto en la cárcel”, comenta.

“A ver dónde está la corrupción y quiénes son los culpables, cómo se les está castigando”.

Más señales negativas han recibido los empresarios, cómo la cancelación de los apoyos a las estancias infantiles, lo que no es sólo un tema que afecte a un sector social, sino que impacta directamente en la productividad y la economía, pues gran parte de los trabajadores necesitan de un lugar de confianza para dejar a sus hijos mientras laboral. Adicionalmente, los empresarios han debido enfrentar las cargas fiscales que ya no pueden equilibrarse mediante la compensación universal, mediante la cual antes podían hacerle frente al pago de impuestos, cuando en algunos sectores se cobraran sin el equilibrio debido.

“Hay una serie de señales que nos han afectado. Así hay muchos temas que nos han afectado, no encuentro nada que nos haya beneficiado”, dice.

Además señala el problema de la migración como uno de los más graves al que no se le ha prestado atención por parte de la Federación y los demás gobiernos.

Ahora porque prendió las alarmas al afectar en Juárez el flujo de mercancías, afectado por el embudo que se formó desde hace unas semanas, pero desde hace mucho ha sido notable el crecimiento de este fenómeno que no se soluciona sólo cerrando o abriendo las fronteras, sino que requiere de una atención de forma estratégica y bien enfocada con el Gobierno Federal a la cabeza.





EL GOBIERNO FEDERAL PARALIZADO EN CHIHUAHUA

El dirigente empresarial también se refiere a la representación del Gobierno Federal en Chihuahua, que encabeza Juan Carlos Loera de la Rosa, quien al ser el único “súper delegado”, considera, no tiene la capacidad para atender lo que antes atendían 20 delegados.

Señala que ha tenido trato en dos ocasiones con el funcionario federal, una en el CCE y otra en una sesión de consejo de la Canacintra, en la que apenas pudo estar durante media hora porque tuvo que irse a un compromiso de educación.

“Veo imposible cómo una sola persona pueda atender lo que antes atendían 20. Si el Gobierno Federal estima ahorrar 100 millones de pesos sin delegaciones, por poner sólo un número, definitivamente nos está saliendo más caro no tener los delegados, que pagarles los sueldos que sean necesarios para que hagan su trabajo”, expone. Santini Ramos aborda el caso específico del sector económico del Gobierno Federal y cómo desde hace semanas una persona, Javier de la Vega, ha estado trabajando en el ramo, sin haber sido nombrado como delegado de forma oficial, pese al respaldo con el que cuenta de parte de todas las cámaras y organismos empresariales.

“La verdad es que como vemos un gobierno muy centralizado, prácticamente vemos que las decisiones se deben tomar desde allá... Ese tiempo que estamos perdiendo nos está costando muy caro como sociedad.

Si los súper delegados tuvieran el poder de nombrar a la gente que les va a ayudar aquí en la entidad, ya lo hubieran hecho... Pero según entiendo y me lo han hecho saber, esas decisiones tienen que venir desde México y eso nos tiene paralizados. Eso tiene paralizado al Gobierno Federal aquí en Chihuahua”, critica.

“Todos los organismos han estado pidiendo que nos pongan un representante. Que pongan a quien sea, pero que sea alguien capaz y honesto”.





MALA ATENCIÓN DEL IMSS, EN LA AGENDA DE PRIORIDADES

En la agenda de prioridades del sector empresarial de Chihuahua, asegura Francisco Santini, está la atención del Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre el cual no hacen falta muchos estudios para tener el diagnóstico de la mala situación en que se encuentra.

En la anterior administración federal, informa, el titular José Antonio González Anaya recibió a un grupo de empresarios que le plantearon la necesidad de otro hospital, dado que el IMSS-Morelos ya tiene 50 años y no es suficiente para atender a sus derechohabientes.

En el pasado sólo les prestaron oídos, pero jamás se hicieron las inversiones requeridas, pero en este gobierno al menos se han escuchado las quejas y es posible que se estudien soluciones de fondo.

“El IMSS es algo en lo que trabajamos a diario y no sólo en la crítica, también en la propuesta".

Hemos insistido y al parecer estas nuevas autoridades nos han escuchado más. Se ha buscado con el municipio un terreno para una nueva clínica por ahora”, comenta Santini, quien además señala que hay una comunicación constante para casos específicos con el nuevo titular en Chihuahua.

Sobre la problemática que representa, el empresario comenta que se ve con preocupación la incorporación obligatoria de empleadas domésticas, que sin duda merecen atención porque siempre han sido un sector abandonado.

Sin embargo, además de la nueva carga impositiva que representa, “nos preocupa qué tipo de servicio van a recibir, si no se puede con la carga actual de derechohabientes que tiene. Que el IMSS nos diga cómo va a atender a estas personas”.





CCE, MAYOR REPRESENTATIVIDAD DE LOS SECTORES

Santini Ramos explica la nueva conformación del Consejo Coordinador Empresarial, organismo en el que se ha superado el esquema anterior en el que sólo tenían cabida para dirigirlo la Cámara Nacional de Comercio, la Confederación Patronal de la República Mexicana y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación.

En este nuevo modelo, se busca mayor inclusión de los sectores empresariales, mediante una figura que provenga de estos, de cualquiera, para dirigir el CCE.

Sobre su llegada como primer presidente con este modelo, explica que fue a propuesta de la Coparmex como fue postulado, pues cumplía con el requisito de haber sido presidente de algún organismo, en este caso de Canacintra; además de que considera que fue por el conocimiento y relaciones con otros sectores como el manufacturero. “Y puede ser que también porque soy apartidista.

No apolítico, pero nunca he estado afiliado a algún partido. Cuando tuve contacto con la política fue independiente, no con partidos políticos. Eso me ha generado una independencia para poder decirle a los gobiernos de cualquier partido qué vemos bien o qué vemos mal”, comenta sobre su perfil.

“No tengo relación política, ni trabajo en el gobierno, ni lo busco ni lo he querido, y cuando las cosas se hacen bien se reconocen y cuando se hacen mal he levantado la voz. No soy amigo de los políticos porque no genero compromisos políticos y soy muy libre de decir lo que quiera, y no sólo lo que yo pienso, sino lo que los organismos y los sectores piensan”, asienta.

Sobre el cambio de modelo en el CCE, señala que “esta rotación sólo entre Canaco, Coparmex y Canacintra para generar unión empezó a funcionar bien hace años. Pero se descuidaron otros sectores como Index, pese a que gran parte del empleo se genera en el sector manufacturero y tiene un importante papel en la economía de nuestra ciudad y nuestro estado”, comenta.

“Porque vemos un sector comercial muy fuerte, sector hotelero muy fuerte, sector de servicios muy fuerte. Y donde se genera toda esta economía es en gran parte en Index, pues es un gran generador de empleos, pero también un turismo de negocios que tiene llenos hoteles y restaurantes, de lunes a domingo.

Hay días del año en que se acumulan uno o dos eventos y no encuentras un cuarto de hotel”.

Entonces este nuevo esquema del CCE busca darle mayor representatividad a todos los sectores, en los temas de interés general de los empresarios.





TRABAJAMOS POR LA COMUNIDAD, NO SÓLO POR LAS EMPRESAS

“Nos hemos venido polarizando la misma sociedad entre si eres empresario o eres ciudadano. Se ha cambiado el término como si empresario sólo fuera el gran empresario, el de los grandes negocios, el que tiene cientos de empleados. Así es como ve la sociedad al empresario”, señala Santini Ramos.

“Pero en la realidad es que el empresario es el que tiene una refaccionaria y tiene dos personas trabajando con él; empresario es el que tiene una cafetería, un comedor y empieza con un empleado, con dos, y va creciendo o mantiene su negocio así. O el de una tienda de la esquina.

“La gente piensa que empresario es el dueño de los Oxxos, pero en realidad hay 5 mil empresarios aquí en la ciudad que tienen una tienda pequeña.

Eso es lo que debemos entender todos, más que como organismos empresariales, como sociedad”, considera. El dirigente comenta que quien genera 90 de cada 100 empleos son las empresas; y de esos 90, 80 los generan estas pequeñas o micro empresas.

“Entonces tenemos que darle el valor real al papel que juega la empresa dentro de nuestra comunidad, porque además de generar estos empleos, generas también comunidad”, dice finalmente.

“No es a favor de las empresas, es a favor de la comunidad por la que estamos trabajando”.