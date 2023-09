Chihuahua, primero en embarazo adolescente

Tomada de Internet / Imagen ilustrativa

Madre a los 16, cuando estaba en el primer año de secundaria abierta, Rosa dejó y luego retomó los estudios que, después de un segundo embarazo a los 19, tuvo que abandonar indefinidamente.

“Ya no pude seguir estudiando, por tener que trabajar y para mantener a los niños (…) Como a los 20 años dejé de intentar estudiar, porque sí entré a la preparatoria y busqué una carrera técnica, y no la he podido terminar”, dijo la madre de familia, de 29 años y entrevistada en el exterior del Hospital de la Mujer.

De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Salud federal, entre 2015 y 2022, 92 mil 832 adolescentes dieron a luz en el estado de Chihuahua; problemática por la que, aun cuando presenta una tendencia a la baja, la entidad ocupa el primer lugar en la república.

De la cifra total de partos, agregan los datos, 36 mil 576, o un 40 por ciento, fueron contados en el municipio de Juárez; tres mil 267 sólo en 2022, o casi 10 diarios.

Otras 16 mil 180 adolescentes se convirtieron en madres en el municipio de Chihuahua en el periodo citado de ocho años; cuatro mil 361 en Cuauhtémoc y cuatro mil 209 en Delicias.

En la estadística destacan los miles de incidencias acumuladas también en localidades de la zona serrana, como Guachochi, donde el registro arroja que ha habido tres mil 234 casos, o Guadalupe y Calvo, con dos mil 569.

Con encima de los mil registros aparecen también Bocoyna, Camargo, Guerrero, Hidalgo del Parral (con dos mil 652), Jiménez, Meoqui y Nuevo Casas Grandes.

‘Es más complicado’

“Cuando una joven menor de 20 años tiene un hijo o hija, lo más seguro es que se salió de la escuela y, una vez que se sale, es mucho más complicado que ella vuelva a retomar sus estudios o encuentre un empleo en el mercado laboral”, dijo Fernanda García, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en entrevista previamente reportada.

“Para los hombres no es así. Esto influye en la preparación de las mujeres y en la baja participación en el mercado laboral”, agregó la también coautora del estudio “Ingresos y pobreza con lupa de género”, difundido en agosto y que arrojó que Chihuahua es, además, la segunda entidad con la brecha salarial más amplia entre hombres y mujeres.

En ese contexto, García citó el primer lugar que ocupa Chihuahua a nivel nacional por proporción de embarazos adolescentes –con un 18 por ciento del total de partos, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)– que, a su vez, dijo, están entre las principales causas de abandono de las aulas.

“Había que trabajar, porque pagaba quien cuidara a los niños, pagaba renta, pagaba todo lo de mi casa y los niños y pues no podía, o era una cosa o la otra”, dijo Rosa, quien pidió ser identificada sólo con ese nombre.

“Ahorita, ya de grande, he querido meterme a la prepa, pero pues por una cosa u otra salen gastos de la escuela de ellos y ya no ya no seguí”, agregó.

Estudios truncados

En el exterior del nosocomio, donde aguardaba junto a su hijo menor por noticias de una familiar, la entrevistada el pasado miércoles 30 señaló que le hubiera gustado ser criminóloga y que ahora espera, cuando disminuyan los gastos de la escuela de sus hijos, poder concluir la preparatoria.

“Son mis planes, esperemos (…) Todo va a depender de la cuestión económica, de cómo esté en ese momento”, dijo.

Rosa compartió también que se embarazó más por deseos de su entonces pareja que propios y que, en cuanto confirmó su estado, supo que con el aumento de responsabilidades tendría que poner en pausa sus estudios.

Y esa educación, plantea, es ahora la principal aspiración que busca inculcar en sus hijos.

“Siempre es lo que hablo con mis hijos, siempre: los estudios, porque si no estudias pues trabajas toda tu vida en una maquiladora y no, pues prácticamente ganas nada por mucho trabajo que haces, entonces es mejor tener una carrera”, dijo.

En otro punto del exterior del hospital, tratando de protegerse del sol, estaba otra mujer de 16 años con pocos días de haber dado a luz.

“Lo he visto mucho”, dijo Rosa. “Mis cuñadas fueron mamás, una fue mamá a los 15, la sobrina de mi esposo acaba de ser mamá, también tiene como 16, 17”, comentó.

Después de señalar que se arrepiente de algunas decisiones mas no de tener a sus dos niños, y ante la pregunta de qué le diría a otras mujeres, la entrevistada responde que se cuiden si son menores.

“Es prácticamente una niña cuidando otro niño, otra niña, y pues hay que seguir estudiando, porque es lo único que deja algo en la vida”, dijo.

