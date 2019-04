Chihuahua, único estado que votó vs prisión preventiva oficiosa: Miguel Latorre

Chihuahua.- El diputado Miguel Latorre Sáenz, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en el Congreso local, reiteró que Chihuahua fue el único estado del país que votó en contra de la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, con la reforma al artículo 19 Constitucional, por todo el impacto negativo que tendrá.

“Fue lo que nosostros advertimos cuando la revisamos aquí en la comisión y Chihuahua a través del Congreso dijimos que no ibamos a validarlo, porque es un tema muy peligroso, que vulnera las garantías individuales”, expresó.

Agregó que el catálogo de delitos es ambiguo en algunos casos, como los electorales y la corrupción, “donde finalmente vamos a ver con el paso del tiempo como se criminaliza a la pobreza.

La gente mas humilde, que no tenga la posibilidad de defenderse, que no tenga relación con el poder judicial o político, pues es la gente que la va padecer mas.

Ya lo advertimos en Chihuahua, donde se organizaron foros, los jueces y magistrados nos dijeron que México no estaba preparado para que el sistema judicial pueda hacer frente a esto.

Va ser una grave problemática donde habrá mucha gente en la cárcel, y estamos convencidos de que no es una solución. Se trata de una medida populista que busca tratar decirle a la gente que se esta haciendo algo, cuando realmente no se ataca el fondo”, externo Latorre.

Manifestó el legislador que para combatir la inseguridad se tienen que hacer muchas acciones, que desafortunadamente los gobiernos no lo han hecho en las últimas décadas.

“Se ha invertido mucho en tratar de corregir en vez de prevenir. Sencillamente no va a solucionar absolutamente nada, nuestro sistema judicial no está preparado para esto y en donde al ampliar el catálogo es aumentar simple y sencillamente el grado de mal trabajo que se va hacer por parte de los juzgadores, donde no se combate la corrupción de fondo”, señaló.