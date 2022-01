Chihuahuense cae del 5to. piso de un hotel en Mazatlán

Tomada de internet

Un joven de 21 años, oriundo de la Chihuahua capital, perdió la vida luego de sufrir paro respiratorio en el hospital donde estaba hospitalizado, tras accidentarse mientras vacacionaba en Mazatlán, Sinaloa.

Leonardo Enrique L. A., cayó del quinto piso de un hotel de Sinaloa y derivado de la gravedad de sus lesiones falleció horas después.

Su madre Mayra Aguiñaga Aldama agradeció todo el apoyo que ha recibido de la ciudadanía hasta el momento, y comentó que estarían llegando mañana y el miércoles a Chihuahua capital.

Asimismo, familiares y amigos del hoy fallecido publicaron en las redes sociales mensajes emotivos para despedir al joven.

“La familia ALDAMA. Nos embarga la tristeza por q Leo regreso a los brazos del padre. Donde como padres no entendemos q los hijos son prestados para darnos felicidad y amor. Y solo el Señor es bueno y bondadoso por tanta alegría vivida… gracias padre por extender los brazos a tus hijos amados...”, posteó Ana González en Facebook.

“Es duro pensar que físicamente ya no estarás aquí, sólo me queda agradecerte por todo lo que hiciste por mi, me reconforta saber que ya estás con tu tío y que a pesar de todo lograste tu cometido, estuviste en boca de todos, en un momento sabían quien es Leo A., me llenaste y me sigues llenando de orgullo...”, publicó Gabo Martínez.

Cualquier donativo económico puede hacerlo a la cuenta bancaria de Santander número 5579 0990 1291 2095.